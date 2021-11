Gobernadora pidió diálogo ante llegada de la Minga y aseguró que no se permitirán bloqueos

Frente a la llegada de la Minga Indígena a Cali el miércoles 10 de diciembre, en el marco de una movilización para exigir la reducción de la violencia armada, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un llamado para calmar las tensiones en algunos ciudadanos y en no estigmatizar a las comunidades que llegarán a la ciudad.



"No queremos que se desencadenen consecuencias negativas. Todos merecen respeto, sin estigmatizar ni señalar ni mucho menos amenazar. En el Valle cabemos todos:

centro, derecha, izquierda, comunidades étnicas, todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente", aseveró la mandataria.



Roldán afirmó que no se permitirá un solo bloqueo de las vías, tal como ocurrió en el paro nacional. "No vamos a volver a mantener un departamento sitiado y que se atente contra bienes públicos y privados", señaló.



Además, exhortó al presidente Iván Duque que "inicie un diálogo con las comunidades en su territorio antes de que se desplacen por el país. Cali no puede ser objeto de una parálisis que desemboque en actos violentos como los que ya vivimos y que tuvieron un fuerte impacto en nuestra economía y la sociedad".



"En quienes están más interesados en polemizar, en polarizar, que en construir procesos de convivencia, les quiero decir que ni los vallecaucanos serán su objetos útiles para lograr réditos políticos", agregó la Gobernadora del Valle.