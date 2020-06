Juan Felipe Delgado Rodriguez

Gobernadora del Valle gestiona permiso para reactivar sector gastronómico en municipios no covid-19

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, anunció que están trabajando en un plan piloto que permita la reactivación económica del sector gastronómico en municipios en donde no se han registrado casos de coronavirus o que por el buen manejo de la pandemia los han superado.



La mandataria ratificó que la implementación de estos planes serán de a poco y que no todos los municipios podrán reactivarse al mismo tiempo.



“Lo vamos hacer poco a poco y será a través de planes pilotos. Por eso, no será en todos los municipios al tiempo, debemos tomar medidas que nos garanticen que esos restaurantes cumplan con las medidas de bioseguridad que serán vigiladas por la Secretaría de Salud y estarán acompañados por las secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, también con el apoyo de Acodres y los hoteles, para ir reactivando de manera gradual”, dijo la mandataria.

Roldán destacó la labor realizada en Andalucía, Argelia, Bolívar, Caicedonia, El Águila, La Victoria, Obando, Riofrío, Sevilla, Toro, Versalles y Zarzal, en donde no se han presentado casos del nuevo coronavirus.



“Es en estos municipios vamos a iniciar los planes pilotos para que podamos empezar a reactivar el turismo, empezando por el sector gastronómico y poder volver a disfrutar de la dulzura gastronómica del Valle del Cauca”, señaló Roldán.



Además de los municipios ya mencionados, la gobernadora del departamento confirmó que respaldará a otras regiones para reactivar su economía, porque a pesar de haber tenido casos de COVID-19 luego de un buen manejo superaron la emergencia.



Bugalagrande, Alcalá, Ulloa, Trujillo, Roldanillo, Ansermanuevo, El Cerrito, La Cumbre, Ginebra, El Dovio, Yotoco, La Unión y Dagua y San Pedro son los municipios seleccionados.



Por último, la mandataria de los vallecaucanos indicó que está a la espera de la respuesta de la carta enviada al Ministerio del Interior para que autorice realizar el plan piloto para el fin de semana del 20, 21 y 22 de junio, que dará sostenibilidad al empleo y el fortalecimiento de clúster con los que se ha venido trabajando.