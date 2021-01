Gobernación del Valle decretó restricciones de movilidad para este fin de semana

angela marcela alvarez

La Gobernación del Valle anunció mediante el decreto 1-17-083 las medidas que se implementarán este fin de semana para medios de transporte y personas.



Estas restricciones regirán desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de enero, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del siguiente día. El documento incluye una lista de 34 excepciones.



En este decreto se adoptan medidas transitorias de orden público en el marco de la emergencia sanitaria, con el fin de preservar la vida, la seguridad y la salud de los vallecaucanos.



La Gobernadora Clara Luz Roldán explicó que la medida no impedirá las actividades comerciales o de servicios en cada territorio y reiteró que serán los alcaldes los que tendrán la autonomía para decretar medidas adicionales según el comportamiento epidemiológico de la pandemia.



“Esto es restricción de movilidad entre municipios y es diario, no continuo. El municipio como tal va a poder seguir operando de acuerdo con las estadísticas que se mostraron a cada municipio”, dijo la mandataria.



En el decreto se determinó, además, mantener la medida de ‘Pico y cédula’ desde el 22 hasta el 25 de enero, con rotación de cédulas cuyo dígito termine en números pares o impares, para todos los municipios del Valle, a excepción de los Distritos de Cali y Buenaventura. Cabe recordar que esta restricción aplica para la adquisición y pago de bienes y servicios, compras en establecimientos comerciales, servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, y prestación de cualquier otro tipo de servicios.



Según las proyecciones realizadas por el equipo de la Secretaría de Salud del Valle, en cabeza de la doctora María Cristina Lesmes, si nosotros logramos contener dos fines de semana más el crecimiento (del número de contagios de covid-19) podemos estar pensando que para mediados de febrero volveríamos a estar en la meseta para reactivarnos económicamente”, aseguró la mandataria, quien hizo un llamado a los ciudadanos para que acaten las medidas de autocuidado.