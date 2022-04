Fiscalía imputó cargos a la Secretaria de Salud del Valle por negar dos nombramientos en el HUV

La Fiscalía General anunció este jueves que le imputó cargos a la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, por haberse negado a nombrar a dos personas en el Hospital Universitario del Valle, HUV.



La Secretaría, a quien imputaron por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión, no aceptó los cargos.



De acuerdo con lo indicado por el ente investigador, los hechos ocurrieron en 2017 cuando Lesmes, también a cargo de la Secretaría de Salud, no nombró a dos representantes de la Liga de Usuarios en la junta directiva del HUV, a pesar de que estos habían sido elegidos en una asamblea realizada en el hospital.



Según se detalló, las dos personas que representarían a los usuarios en la junta fueron elegidas el 22 de abril de 2017 y el 8 de mayo la información fue remitida a la Secretaria, quien negó el nombramiento bajo resolución 777 del 6 de junio de 2017.



"Mariela Orejuela y José Antonio Plaza se vieron afectados en sus derechos e interpusieron los recursos de Ley el 20 de junio de 2017, negándoseles la reposición, concediendo la apelación", indicó la Fiscalía.



Además, el ente explicó que posteriormente, el 7 de diciembre de 2017 y mediante la Resolución 010-61-1363, la entonces gobernadora Dilian Francisca Toro le ordenó a Lesmes realizar los nombramientos y también le aclaró que la posesión no era aún acto administrativo, sino un acto de ejecución inmediata.



Sin embargo, tras una revisión el 9 de marzo de 2018, se evidenció que Lesmes habría omitido la orden de nombrar a los representantes elegidos por la asamblea de usuarios del hospital, que se la había ordenado en segunda instancia.