Finca en El Cerrito, Valle, donde encontraron dos cadáveres no es de la SAE

Luego de que se conociera la captura de siete hombres que fueron sorprendidos cuando se encontraban excavando un hueco para, al parecer, enterrar el cadáver de un hombre en una finca de El Cerrito, Valle, La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aseguró por medio de un comunicado que dicho predio no es de su propiedad.



"La Sociedad de Activos Especiales se permite aclarar a la opinión pública que dicho bien no se encuentra registrado en su inventario y por lo tanto no está siendo administrado por la Entidad", indicó la SAE en un comunicado.



Cabe recordar que el pasado 31 de enero, en el corregimiento Santa Elena, zona rural de El Cerrito, siete sujetos fueron sorprendidos en flagrancia excavando un hueco para enterrar a un hombre cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la zona del bar de la vivienda. De hecho, en las últimas horas, la Policía halló un nuevo cadáver en una zona boscosa aledaña a la finca.



Lea aquí: ¿Qué está pasando? Homicidios en Cali se dispararon 11 % en enero



La SAE indicó que a través de su regional sur occidente, luego de que ocurrieran estos hechos, se desplazó hasta el lugar "para verificar a través de diferentes herramientas y procedimientos que el bien no se encuentra registrado en el inventario y adicional se pudo cotejar que de acuerdo al certificado de tradición del predio, no cuenta con una medida cautelar de extinción de dominio", añadió el comunicado.



Asimismo, la SAE aclaró que el inventario presenta "preocupantes" inconsistencias, por lo que ellos se encuentra en revisión y actualización de los activos "que puedan presentar diferentes situaciones administrativas".