Familiares lamentan muerte de intendente de la Policía asesinado en emboscada en Bolívar

Natalia Moreno Quintero

En Palmira, la muerte del intendente, Robinson Cardona Arboleda, de 37 años, registrada este jueves en el departamento de Bolívar, luego de ser emboscado por desconocidos que lo asesinaron junto con un patrullero de la institución, ha causado profundo dolor entre familiares y conocidos del uniformado.



Un pariente cercano relató que este jueves, hacia las 8:30 a.m., se había comunicado por última vez con su esposa, una palmirana con quien llevaba casado 9 años y con quien tenía una hija de 6 años, para preguntarle por su 'negrita' como le decía a la niña y para informarle que ese día iba a hacer un patrullaje.



Cardona Arboleda, que hace dos meses había sido trasladado a Cartagena, y poco después fue nombrado comandante de la Estación de Policía de Norosí, municipio ubicado al sur de Bolívar, no patrullaba, pero debido a que no le gustaba estarse quieto y a su amplia experiencia en la contraguerrilla, prefería participar de esas actividades con sus hombres.



"Él le hizo una videollamada a su esposa y le mostró la carretera por donde iban a patrullar, le dijo que al mediodía volvía a llamarla cuando la niña estuviera despierta para saludarla, pero después nos dimos cuenta, por un amigo y compañero de la institución que llamó a la casa, que había sido asesinado", dijo el pariente que prefirió omitir su nombre.

Según el informe de las autoridades, el ataque en el que perdió la vida el intendente y el patrullero, Yehison Vásquez Martínez, se registró a las 10:40 a.m., en el sitio Quince Letras, vereda La Sabana, a 600 metros de la cabecera municipal de Norosí.



El reporte inicial indica que cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas dispararon contra los uniformados cuando se encontraban patrullando la zona a bordo de una motocicleta. Los policías murieron en el lugar de los hechos.

"Robinson había pedido traslado"

De acuerdo con el pariente, el intendente Cardona, a quien le faltaba un año para pensionarse de la institución, había solicitado traslado para Manizales, de donde es oriundo, o para Palmira, donde se encontraban radicadas su esposa y su pequeña hija.



Sin embargo, hace dos meses fue notificado que había sido asignado para la ciudad de Cartagena, en Bolívar.



"Él estaba en Manizales con su familia, llevaban dos años allá, pero cuando se dio cuenta de que iba para Cartagena vino y la dejó instalada aquí, en Palmira, porque ella es de esta ciudad. Le dijo que primero iba a mirar cómo estaban las cosas allá para poder llevársela", anotó.



Sin embargo, según esta persona, un altercado con un alto oficial de esa ciudad, habría provocado, al parecer como castigo, que fuera trasladado a la Estación de Policía del municipio de Norosí.



"En las conversaciones que teníamos por teléfono con él nos había dicho que ese sitio no estaba en el mapa, que para llegar allá tenía que tomar una lancha que demoraba cuatro horas y luego hacer una travesía por tierra. Era una zona muy peligrosa por la presencia de grupos alzados en armas, pero él confiaba que todo iba a salir bien".



Para familiares y amigos es muy triste que a solo un año de pensionarse de la institución policial, donde estuvo por 18 años, tiempo durante el cual recibió 42 felicitaciones, lo hayan enviado a una zona de conflicto, al parecer por un altercado con un alto oficial.



"En el Facebook un compañero le dice que con qué cara ese coronel le va a entregar ahora el cuerpo a su familia", subrayó.



En su casa, en Palmira, todos recuerdan a Robinson como un hombre bueno, amable, a quien le encantaba compartir con su familia y amigos. Además de la niña de 6 años, también tenía un hijo de 11 años, en Medellín.



Cardona Arboleda tenía pensando viajar el próximo fin de semana, pues le habían dado permiso para estar quince o veinte días con su esposa, por eso había pedido al niño que se trasladara a Manizales donde iba estar unos días visitando a sus parientes para luego viajar a Palmira.



El cuerpo del intendente Cardona Arboleda fue trasladado hacia el mediodía de este jueves a la ciudad de Cartagena y se espera que en las próximas horas de este viernes llegue a Manizales donde se cumplirá su sepelio.



"La esposa se encuentra desde ayer en Manizales y el resto de la familia está esperando que lo traigan para viajar a esa ciudad. Las honras fúnebres serán este sábado, aún no nos han confirmado la hora y el sitio. Esto es muy triste y muy doloroso, no debió pasar nunca. Su sueño, una vez pensionado, era dedicarse a su familia, su esposa e hijos", enfatizó el pariente con gran dolor.