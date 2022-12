Este miércoles iniciarán diálogos del Gobierno con 'Shotas' y 'Espartanos' en Buenaventura

Un primer acercamiento para, en un futuro, adelantar diálogos de paz realizará mañana el gobierno Nacional en Buenaventura con los integrantes de las bandas delictivas 'Shotas' y 'Espartanos'.



Al finalizar un consejo de seguridad tras la emboscada al Ejército Nacional que dejó seis militares muertos en el Cauca, el presidente Gustavo Petro aseguró que la búsqueda de la paz sigue firme y que, por ende, el iniciar conversaciones con 'Shotas' y 'Espartanos' es un avance.



Petro, quien fue enfático en que las acciones militares continuarán así se tengan acercamientos con grupos armados, recalcó que que los únicos acercamientos que están operando oficialmente son la que mesa de diálogo que se instaló en Caracas con el ELN y el encuentro que este 7 de diciembre tendrán con las bandas delictivas de Buenaventura.



Con relación a los acercamientos con 'Shotas' y 'Espartanos', que son subestructuras de la banda 'La Local', el Presidente manifestó que esta es una experiencia nueva e inédita para el país porque son diálogos con organizaciones que, en su mayoría, están conformadas por jóvenes que han estado del lado de las armas.



​"Solo hay un proceso concreto con el ELN. Y se va a abrir otro con unas formaciones que son diferentes, que es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados, muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura, que son los 'Shotas' y los 'Espartanos'. La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares, hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, no es más", mencionó Petro.



Además, el Mandatario detalló que este proceso de acercamiento con las bandas del Puerto será muy diferente a los diálogos que se han tenido con el ELN porque será un proceso de pacificación urbano, el cual está más enfocado en acogimiento a la justicia.



"Es un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin que haya un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos, de muy público conocimiento, que se localizan en la ciudad en Buenaventura", comentó el Presidente.

Desde la Presidencia de la República informaron que este miércoles en Buenaventura estarán presentes el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como el Aalto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Ellos, junto a otros funcionarios del Gobierno Nacional, asistirán a un concierto por la Paz Total que se realizará en el Puerto.



"Este gesto de buena voluntad de los 'Shotas' y 'Espartanos' abre el camino para una mesa de diálogo socio-jurídico que facilite una transición a la legalidad de cerca de 1.600 de sus integrantes, y que anteponga la verdad para las víctimas y las garantías de no repetición a una salida netamente punitiva", indicó la Presidencia.



Cabe recordar que los 'Shotas' y 'Espartanos' adelantaron diálogos con la iglesia católica que permitieron realizar un pacto de cese de hostilidades entre los dos grupos, acuerdo que ha llevado a que en el Puerto no se hayan registrado homicidios por varias semanas.