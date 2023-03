Encuentran el cuerpo de una mujer en aguas del Río Cauca, a la altura de Yumbo

En la tarde del jueves, 16 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en aguas del Río Cauca, a la altura del municipio de Yumbo, Valle.



El Cuerpo de Bomberos de Yumbo ayudó en las labores de rescate del cuerpo sin vida de la mujer de aproximadamente 40 años, en el sector de Plataneres.



Hasta el momento, no se ha descubierto oficialmente la identidad de la mujer, pues no tenía documentos y de acuerdo a las autoridades, no han habido reclamos de posibles familiares.



El comandante de la Policía de Cali, brigadier general Daniel Gualdrón, aseguró que las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos. "Estamos esperando a que Medicina Legal informé el dictamen de lo que realmente fue lo que sucedió", dijo el brigadier general.



Lea aquí: Los ríos de nueve municipios del Valle están bajo la lupa de Acuavalle por constantes lluvias

Además, las autoridades revelaron que el cuerpo no presentaba señales de violencia o tortura. "Dentro de las inspecciones que se han hecho por el momento, no se presenta ninguna clase de violencia a través de armas de fuego o armas blancas", añadió el comandante de la Policía.