En Palmira, son diagnosticadas diariamente alrededor de seis personas nuevas de covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

De 142 contagios positivos de Covid - 19 el pasado viernes, el municipio de Palmira pasó este martes a 160 confirmados por laboratorio, es decir, 18 casos nuevos en solo tres días.



Esto significaría que se estarían diagnosticando alrededor de seis personas diarias nuevas, en esta población.



La preocupación por parte de las autoridades sanitarias locales va en aumento, pues ya son cien las personas activas en la ciudad, que están aún están en recuperación, tienen un alto potencial de propagación. Se estima que cada uno de estos casos, de acuerdo al promedio internacional, estaría generando 2.5 casos nuevos, es decir, en pocas semanas habría 250 personas nuevas contagiadas en la ciudad.



Para evitar que esto suceda, advirtió la subsecretaria de Salud, Karla Paz, las personas diagnosticadas deben cumplir con el aislamiento obligatorio.

Asimismo, los ciudadanos respetar las medidas de bioseguridad como son: uso del tapabocas, higiene de manos, distanciamiento social y, en caso de presentar cualquier síntoma, por leve que sea, informar de inmediato y abstenerse de asistir a lugares públicos o a sitios de trabajo.



"Hemos tenido una situación muy crítica porque los nuevos contagios están relacionados con personas que, a pesar de tener síntomas, continúan en sus actividades laborales y no hacen aislamiento a tiempo. Cuando buscamos los contactos nos encontramos que un 40% tienen entre cero y dos contactos estrechos, pero también tenemos un porcentaje muy importante, más o menos el 24%, que tienen más de seis contactos estrechos y unos súper casos con más de 50 contactos estrechos", dijo.



Agregó que, según las cifras de la dependencia, hay dos personas que tienen más de 50 contactos estrechos, tres con trece, quince con más de seis, mientras el 46% de los casos positivos tienen entre tres y cinco contactos estrechos.



Paz explicó que una vez es detectado un caso sospechoso por el equipo de vigilancia de salud, inmediatamente se le hace contención, se aísla y practican pruebas a sus contactos estrechos.



Sin embargo, reveló que en las últimas semanas las personas se han tornado muy agresivas, al parecer, por información que circula en redes sobre la existencia de un supuesto cartel de Covid - 19 y también que estarían buscándolas para asesinarlas.



Aclaró, que, al respecto, la Secretaría de Salud llama a todos los casos sospechosos porque es el proceso de vigilancia que debe aplicar el grupo de salud pública, por lo tanto, es deber de todos los ciudadanos sospechosos dar información, que debe ser real, sin ocultar datos de sus contactos o empresas donde trabajan porque estarían generando un perjuicio a todos los palmiranos.



Este grupo de salud pública se encarga de llamar, todos los días, a las personas sospechosas para entrevistarlas y revisar quiénes son sus contactos.



De igual forma, la Secretaría de Salud está instalando una unidad móvil de policía sanitaria para verificar el cumplimiento de la medida de aislamiento en los casos sospechosos y confirmados.



El no cumplimiento de estas medidas, subrayó la funcionaria, constituye un delito para la salud pública.



De las 18 personas nuevas identificadas, una está hospitalizada y las demás se encuentran con tratamiento en casa.



En cuanto a la mortalidad, confirmó que no se presentaron nuevos casos este fin de semana, -en Palmira ha habido diez decesos asociados con la enfermedad-, sin embargo, manifestó estar alarmados pues la tasa de mortalidad en Palmira dobla el promedio nacional y departamental.



"En Palmira tenemos una tasa de mortalidad de 7.5 que dobla tanto el promedio nacional como departamental que está en 3,2 y 3,9%, respectivamente. Esto es algo que nos preocupa mucho", enfatizó.

Casos por comunas y barrios en alerta roja



De otro lado, indicó que la comuna con mayor número de casos positivos, en el municipio, es la Siete con 31, seguida de la Dos con 24; la Uno con 23; la Tres con 19; la Cinco con 16; la seis con 12; la Ocho con 10; la Diez y la Catorce con 7; la Cuatro con cinco; la Once con dos y la Nueve y Doce, con un solo caso.



Hay un caso que está pendiente de verificar a qué comuna pertenece.



Anotó que, al hacer un análisis de los sectores, no solamente en función del número de casos confirmados sino de variables como el no cumplimiento de las medidas biosanitarias, gran número de población adulta mayor, zonas de comercio y de aglomeración, además de personas en hacinamiento o condición de vulnerabilidad, se definieron los criterios para establecer los barrios de más alto riesgo.



"Hay que aclararle a la comunidad que el hecho de tener un solo caso no quiere decir que están bien, porque hay que tener en cuenta todos los criterios mencionados para poder determinar el nivel de riesgo de propagación de Covid-19, porque un solo caso en mi comuna puede ser muy grave por las condiciones en que viven esas personas", enfatizó.



En ese orden de ideas, en el municipio los barrios que se encuentran en alerta roja son: Las Mercedes, El Prado, La Emilia, Colombia, La Trinidad, Libertadores y Las Américas.



En naranja, bajo riesgo moderado: Zamorano, Urbanización Alameda, Santa María del Palmar, San Pedro, Santa Rita, Centro, Portal del Sembrador, Sesquicentenario, La Italia y Urbanización Paraíso La Italia.



Mientras en riesgo amarillo se encuentran Coronado, La Estonia, el Departamental, Fray Luis, Olímpico, Barrio Nuevo, San Cayetano, Plaza Campestre, María Cano y Urbanización Buenos Aires y Tulipanes de la Italia.



"Aunque la idea no es que la gente entre en un estado de angustia, sí es importante que asuma la responsabilidad del cuidado tanto propio como de sus familias y sus comunidades. Esto significa, insisto, reprimirnos un poco frente a lo que hacíamos antes de la pandemia, no podemos reunirnos a jugar fútbol o ir a los centros comerciales", subrayó.



Añadió que, en la medida que todos los ciudadanos hagan lo que tienen que hacer, acciones muy sencillas como asumir medidas de autocuidado para que la pandemia tenga un buen desarrollo, rápidamente se podrán reincorporar a la vida cotidiana que están anhelando, de lo contrario, lo único que harán al desobedecer las recomendaciones es poner en riesgo la reactivación económica.

Fallecimientos por género y edad



La Subsecretaria específico que en el municipio se han registrado diez fallecimientos asociados con el virus, seis de ellos mujeres y cuatro hombres.



El promedio de edad de las mujeres es de 63 años, mientras el de los hombres es 62.



Las enfermedades de base más frecuentes en las mujeres son hipertensión arterial y diabetes, mientras en los hombres es la hipertensión.



De igual forma, nueve de los decesos se han producido en instituciones de salud y uno en la residencia del paciente.



En este momento hay tres personas en UCI y cuatro en hospitalización general.



Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es un factor que se denomina positividad y que se refiere al número de pruebas que salen positivas del total que se realizan en el municipio.



Hasta el 25 de mayo de todas las pruebas que se practicaban solo el 4% salían positivas, pero ahora esta cifra se duplicó al 8%, es decir que de cien exámenes ocho personas salen positivas.



A corte del 29 de junio, en Palmira se han practicado 1996 pruebas, de las cuales hay 160 personas con prueba positiva y están pendientes de resultados otras 290.