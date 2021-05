En Palmira se desarrolló movilización pacífica hasta el peaje del Ciat este miércoles

Alejandro Cabra Hernandez

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, pidió perdón a los palmiranos la tarde de este miércoles luego de aceptar que cometió un error, porque según dijo, debió creerle más a las personas y menos a las cifras oficiales sobre lo ocurrido el pasado domingo entre los manifestantes y la Fuerza Pública en cercanía al peaje del Ciat.



El mandatario que ha sido fuertemente criticado por los manifestantes y ciudadanos en redes sociales, se pronunció a través de un audio en el que confesó que este miércoles, después de hablar con jóvenes, brigadistas, defensores de derechos humanos, taxistas, maestros, madres, campesinos, y "tanta gente que se ha que se ha organizado y se ha movilizado en la protesta de la última semana, tengo que repetir y aceptar lo que más me han dicho y es que cometí un error. Debí creerle más a las personas y menos a las cifras oficiales".



Y agregó: "Debí escuchar y reaccionar cuando ustedes más me necesitaban, por eso les pido perdón".



De igual forma, acompañó la movilización pacífica de este miércoles hasta el mencionado peaje para movilizarse, de manera pacífica, hasta el peaje del Ciat, sitio de fuertes confrontaciones entre los participantes del paro y la fuerza pública, que ha dejado un saldo lamentable de 16 personas heridas, algunas de consideración, además de otras contusas y algunas más afectadas por los gases.



"Quiero aceptar también y agradecer la invitación que me han hecho hoy a una caminata pacífica hasta el peaje, partiendo a las 2:00 de la tarde desde Llanogrande, con los jóvenes, con esas madres, que anoche (martes) hicieron un velatón hermoso, que han estado en vela todas estas noches esperando si sus hijos van a llegar o no", indicó Escobar con la voz ahogada por el llanto en la previa de la movilización.



Asimismo, hizo una invitación a todos la ciudadanía para "que expresemos ese descontento que tenemos con políticas militaristas del gobierno nacional evitando a toda costa el derramamiento de sangre. Ahí nos vemos, muchas gracias", puntualizó.