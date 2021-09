En el Valle se dará prioridad a segundas dosis, mientras se supera escasez de vacunas anticovid

El ritmo de vacunación en el Valle y Cali avanza pero a paso lento, esto por la poca disponibilidad de vacunas anticovid que se tienen. Para la aplicación de primera dosis los biológicos son escasos, no obstante, se cuenta con vacunas suficientes para completar los esquemas de inmunización, especialmente para las personas que ya recibieron la primera dosis de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca.



De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, en el departamento hay en total 49.612 dosis de Pfizer disponibles y 141.447 de Astrazeneca. Los biológicos Pfizer están destinados para mayores de 12 años y gestantes, y Astrazeneca para mayores de 18 años.



“Las vacunas que hay disponibles en Cali y en el departamento son para completar esquemas de segunda dosis”, precisó la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, quien además aclaró: “No son todas las que queremos, pero hay vacunas suficientes para dar respuesta. Esperamos la próxima semana una entrega amplia del Ministerio de Salud para poder retomar nuestro trabajo de aceleración de la vacunación en los municipios”, dijo la funcionaria.



En Cali, actualmente se tienen pocos biológicos para primera dosis, pero sí se tiene disponibilidad para completar el ciclo de vacunación. Por ello, durante este fin de semana la vacunación estará concentrada en aplicar segundas dosis de Pfizer, Sinovac -en puntos específicos-, y Astrazeneca.



“No tenemos en este momento suficientes biológicos para primera dosis (...) Lo que teníamos se agotó el fin de semana -pasado- con las jornadas que desarrollamos donde se aplicaron más de 23 mil vacunas. El Ministerio de Salud nos ha dicho que llegarán el 15 de septiembre más vacunas”, dijo la jefe de Cartera municipal, Miyerlandi Torres.

¿Qué vacunas hay disponibles?



Hasta este viernes en Cali se contaba con alrededor de 56 mil biológicos para primeras y segundas dosis. De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la ciudad no cuenta con dosis suficientes para iniciar los esquemas de vacunas y pero sí para completarlos, es decir, para segundas dosis hay disponibilidad de algunas farmacéuticas.



“En Cali las primeras dosis se han agotado, tenemos muy poca disponibilidad para nuestra población. Este fin de semana estaremos trabajando con segundas dosis de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca de acuerdo con el directorio que estará disponible en la página de la Secretaría de Salud”, afirmó Torres.



Dichos biológicos disponibles para segunda dosis estarán habilitados para toda la población que ya cumple el intervalo para completar la inmunidad.



La funcionaria invitó a la ciudadanía que está pendiente de recibir su segunda dosis a que acuda por ella, “recordemos que la protección y la efectividad de alrededor de 90 % se logra con las dos dosis con cualquier a de estos biológicos que tenemos disponibles, el llamado es que se acerquen completen los esquemas y que está manera logremos las coberturas esperadas para final de año”.

¿Cómo funcionarán los megacentros?



Los caleños durante este fin de semana podrán acercarse a diferentes megacentros y puntos de vacunación habilitados para recibir la dosis del biológico.



Algunos de estos puntos de inmunización que estarán funcionando hoy sábado, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m son La 14 de Calima, la plazoleta Jairo Varela y el Coliseo del Sena. En el Centro Comercial Unicentro el punto móvil de vacunación estará habilitado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.



Mañana domingo, estará habilitado La 14 de Calima y en Unicentro, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



El listado completo de megacentros abiertos puede conocerlo en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Cali.



¿Cuándo llegará Moderna y Janssen?



Aunque aún no se conoce la fecha exacta, el Ministerio de Salud ha manifestado que la semana entrante el país recibirá un lote de 1.275.000 de dosis de la farmacéutica Moderna, las cuales estarán destinadas para completar los esquemas de vacunación una vez se distribuyan a todos los territorios. En la tercera y cuarta semana de septiembre se esperan cerca de 2.805.000 vacunas de esta farmacéutica. Con estas, el país recibiría en total 4.080.000 dosis de Moderna.



Cabe precisar que en Cali se requieren 156.147 dosis de Moderna para completar la inmunización en la población que ya recibió la primera dosis.



A partir del 18 de septiembre, se prevé que lleguen nuevas dosis de Janssen. De esta vacuna que es monodosis, el Ministerio de Salud aseguró que llegarán 1 millón de dosis.



Pfizer para gestantes y niños



Desde el Minsalud se hizo el llamado para que los entes territoriales apliquen las dosis de Pfizer únicamente a la población que debe ser vacunada con este biológico, como mujeres gestantes y los menores de edad.