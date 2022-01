"El estallido social es lo más duro que me ha tocado enfrentar": Clara Luz Roldán

Estos dos años me voy a dedicar a llegar a cada municipio con obras de infraestructura, a reactivarlos económicamente y a generar empleo. Lo único que puedo (hacer) es darles mi palabra a los vallecaucanos: seguiré trabajando por mi departamento y la parte electoral le queda a los grupos políticos que están en contienda. Yo, a gobernar, que es para lo que me eligieron los vallecaucanos”.



Así de contundente es la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al responderle a quienes aseguran que desde la Administración seccional se buscará beneficiar a su movimiento político en las próximas elecciones.



En diálogo con El País, la Mandataria también reconoció que el estallido social del año pasado es lo más duro que le ha tocado enfrentar en su vida pública.

Bastante tengo con la responsabilidad de continuar sacando adelante el Valle del Cauca para ir a entrometerme o a entrar en el tema político”.

¿Cuál fue el momento más difícil de este segundo año de mandato?

El año anterior había sido muy tormentoso por una pandemia que no conocíamos y que el mundo no sabía cómo manejar, y estábamos superando un poco esa situación y se nos vienen la ola invernal y el estallido social...Efectivamente, lo más duro de ese año fue el estallido social: afrontar más de 85 paros en todo el departamento y todo lo que vivimos. Tengo que decirlo: ha sido el momento más duro que he vivido en todos los años de mi vida laboral.



¿Y cuál diría que fue su mayor logro durante esos doce meses?

Le doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de poder trabajar en equipo con la Asamblea Departamental y los alcaldes de los 41 municipios en la tarea de, unidos, sacar adelante los procesos de reactivación. Yo les hice el planteamiento de que por cada peso que ellos pusieran, yo ponía tres, y eso nos llevó a lograr los procesos Valle INN, obras de infraestructura que sacamos adelante con la Nación. La mayor satisfacción es haber trabajado unidos con los alcaldes, la Asamblea, el Bloque Parlamentario, los gremios, la academia, el Gobierno Nacional y todos los medios de comunicación: sin ustedes no hubiéramos logrado que la gente se concientizara de la importancia de mantener las medidas de bioseguridad ni hubiera sido posible que la gente tuviera la conciencia de que la vacunación era algo que nos iba a ayudar en ese momento difícil de la pandemia. Yo siempre he creído que los medios de comunicación son muy importantes, pero durante estos dos años he podido entender la importancia de ellos y lo que significa trabajar unidos.

“Hemos recuperado más de 3000 unidades productivas y más de 25.000 empleos en 40 municipios del Valle del Cauca”.

¿Y qué le quedó pendiente de las metas que se había propuesto?

Terminar las obras de infraestructura. Muchos nos manifiestan que no terminamos la vía a Candelaria, la doble calzada que ya estamos finalizando desde Cali hasta el crucero de Dapa y el puente de Juanchito.



Son tres obras que la pandemia nos retrasó cinco meses y luego el estallido social, primero durante los 45 días y, una vez las reanudamos, no había hierro ni cemento. Fue muy difícil que los contratistas volvieran a tomar la dinámica y a encausarse en las obras. Tengo que decirlo: lo que más me ha afectado es no poder terminar a tiempo las obras de infraestructura que el Departamento está ejecutando. Pero este año va a ser el de las grandes entregas, no solo de las obras que estamos haciendo, sino de las que vamos a comenzar.



¿Cuál es la meta para este 2022 frente a la reactivación económica?

Recuperar la dinámica del departamento. Durante el año que terminó, con Valle INN invertimos más de $57 mil millones para recuperar todas esas pequeñas y medianas empresas que, producto de estos momentos difíciles que habíamos vivido, habían quebrado o no habían podido seguir adelante, y hemos recuperado más de 3000 unidades productivas, más de 25.000 empleos en 40 municipios del Valle del Cauca y en las comunas de Cali, porque hicimos uno comuna por comuna, y han sido de muy buen recibo, porque lo que más necesitaba la gente era una mano solidaria que les dijera ‘qué necesitan para recuperar su negocio’. Este año sacamos adelante con la Nación la concesión de la malla vial y un convenio con la Gobernación de Risaralda e Invías para la recuperación de todas las vías del norte del Valle. Con esos dos grandes proyectos vamos a generar mucho empleo. Y estamos terminando los estudios y diseños para obras por más de $200 mil millones, entre esas vamos a ver muy bellos los íconos del Valle, el paradero de las gelatinas de Andalucía, los cholados de Jamundí, las bisagras del parque de Riofrío, y con esto vamos a traer nuevamente el turismo al Valle del Cauca.



¿Descarta que haya un nuevo confinamiento en el departamento ante el aumento de casos covid?

Nosotros acabamos de vivir el evento internacional más importante que se hizo en América en el 2021, que fueron los Juegos Panamericanos Junior, en el que tuvimos 5000 visitantes en Cali. Fuimos el primer país de América en hacer un evento que tuviera público, y 20 días después, hasta el pasado martes, no habíamos incrementado los casos de covid. O sea que quedó demostrado que, si guardamos las medidas de bioseguridad, somos responsables y seguimos con la vacunación, vamos a poder aprender a convivir con él, porque el covid llegó para quedarse.



Como lo dicen todos los expertos en salud, va a pasar de ser una pandemia a ser una endemia, y así como con la influenza, vamos a tenernos que vacunar cada seis meses o cada año. Lo que sí creo es que en las festividades el traguito puede incrementarnos los casos, pero vamos a poderlo controlar. Lo que están viviendo nuevamente Cali y el Valle del Cauca es fundamental para que volvamos a reactivarnos.

En lo personal, ¿cómo hizo para sobrellevar lo del estallido social, después de haber tenido primero cáncer y luego covid?

Creo, una vez más, que conjugamos unas mesas de diálogo social y una Fuerza Pública a la que le di todo el respaldo: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea. Trabajamos unidos para levantar los más de 85 bloqueos que había en el Valle del Cauca y en algunos casos, a través del diálogo social, llegamos a concertaciones y trabajamos con empresa privada, academia y juventud, que verdaderamente tenían una meta clara.



Yo siento a Dios presente en mi vida, entonces en todo momento me he aferrado a él y sé que me ha dado la fortaleza para salir adelante. Ni el cáncer ni el covid que padecí ni la pandemia me parecieron tan fuertes como el estallido social. Fue muy duro ver a todo un departamento encerrado. Así dijeran: ‘¿pero es que no le duele la muerte de las personas sino la de los pollos?’, cuando yo solo decía que por falta de alimento, porcinos y pollos, morían, pero obviamente me dolía la muerte de jóvenes, los enfrentamientos entre colombianos, tanto nuestra Fuerza Pública como los jóvenes que estaban en esas barricadas. Eran colombianos, vallecaucanos, que nos dolían.



¿Sigue distanciada del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina?

Yo nunca he estado distanciada de él, lo que creo es que tenemos formas diferentes de gobernar y, sobre todo, de manejar la seguridad y el estallido social. Él tenía unas posiciones, yo tenía otras. Yo me fui por mi convicción de apoyar la Fuerza Pública y lograr levantar los bloqueos en todo el departamento, y respeto sus posiciones, pero no tengo ninguna diferencia con él. Cuando necesitábamos trabajar por el Tren de cercanía, lo hicimos. Él sacó adelante en el Concejo de Cali el proyecto para crear las dos empresas (que se necesitaban) y lo que a mí me correspondió en la Asamblea, lo hice también, y lo mismo los alcaldes de Jamundí, Palmira y Yumbo.

Y con la Fiesta de mi Pueblo, yo le dije a Argemiro (Cortés, director de Corfecali) que quería que la Gobernación apoyara un día la Feria de Cali, que fuera el día de la vallecaucanidad, y la Alcaldía lo permitió. Entonces, hay temas en los que coincidimos y otros en los que no, y cada uno tiene su forma de actuar y su forma de gobernar.



¿Qué les responde a quienes dicen que desde la Gobernación del Valle se va a beneficiar a su movimiento políticos en época de elecciones. ¿Les garantiza a los vallecaucanos su imparcialidad?

Yo lo único que quiero es lo mejor para mi departamento, y créame que a mí no me van a ver en ninguna reunión. Bastante tengo con la responsabilidad de continuar sacando adelante el Valle del Cauca para ir a entrometerme o a entrar en el tema político. Yo tengo muy claro que tengo dos años con toda la posibilidad de sacar mi Plan de Desarrollo adelante, ya que los dos años anteriores nos ha tocado gobernar para los temas que se priorizaron: la salud, la seguridad alimentaria, el emprendimiento, la reactivación económica.



Estos dos años me voy a dedicar a hacer obras, a llegar a cada municipio con obras de infraestructura, a reactivarlos económicamente y a generar empleo. Lo único que puedo (hacer) es darles mi palabra a los vallecaucanos: seguiré trabajando por mi departamento y la parte electoral le queda a los grupos políticos que están en contienda. Yo, a gobernar, que es para lo que me eligieron los vallecaucanos.