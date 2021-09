"El conductor pensaba volarse": ciclista arrollado en Palmira

Uno de los cinco ciclistas que fue arrollado en la vía que de Palmira conduce a El Cerrito por un hombre que conducía en estado de embriaguez, habló desde su convalecencia indicando que el conductor pensaba abandonar el lugar del accidente y que instaurará una penal este martes.



Arnulfo Terán Tovar señaló que, como de costumbre, salió el pasado sábado a practicar ciclismo recreativo con cuatro amigos -tres hombres y una mujer-, siguiendo la ruta Cali-Potrerillo-El Paraíso y luego pasaron por Amaime y tomaron la "vía de los puentes, la de los ingenios", donde ocurrió el siniestro vial.



"Allá (fue) donde nos sucedió el caso con este vehículo Mazda rojo, un conductor que venía ebrio con otro amigo también ebrio. Desafortunadamente nos atropella en la vía, cogiendo algunos compañeros de atrás hacia adelante y por último me coge a mí, que era de los que iba más adelantado", narró Terán.



"Me coge de frente, me eleva, me tira sobre el parabrisas, yo caigo dentro del vehículo y, como si fuera poco, este sinvergüenza no se había percatado, no para el vehículo y pensaba volarse, si no es por un vehículo que llega a auxiliarnos, una camioneta de estacas que se le atraviesa", agregó.

El ciclista afectado, quien tras ser valorado en el hospital San Rafael de El Cerrito fue trasladado a un centro asistencial de Cali para que le fuese tratada una herida de consideración en su brazo izquierdo, resaltó que si no hubiesen sido auxiliados por la comunidad, el conductor que los atropelló habría escapado.



"Nosotros, no más nos recuperemos, lógicamente vamos a denunciar este caso ante las autoridades competentes", aseguró y apuntó que la denuncia penal será instaurada este martes por varios de los lesionados.



Otras dos personas, una con un trauma craneoencefálico y otro con una lesión cervical, también debieron ser trasladadas a clínicas de nivel tres en Cali por la gravedad de sus heridas.



Pese a que el conductor fue capturado por la Policía de Tránsito y se le encontró un grado de alcohol en su prueba de alcoholemia, fue dejado en libertad ya que no hay una denuncia en su contra, informó la Fiscalía.