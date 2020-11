Jhon Edward Montenegro Jimenez

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó en las últimas horas que el cáncer linfático que padece "ha desaparecido en un 98 %".



Desde su cuenta de Twitter, la mandataria dio a conocer este jueves que el tratamiento contra la enfermedad, el cual va a la mitad, ha sido fructífero.

"Así me lo informaron los médicos en el último chequeo y aunque seguiré hasta el final el tratamiento indicado, para tener la certeza total de superar esta prueba, no puedo dejar de compartir con mi Valle Invencible esta alegría, y esta gratitud que siento", aseguró Roldán.



En septiembre de este año, la gobernadora del Valle del Cauca estuvo hospitalizada, en principio, por una "afección respiratoria", pero tras unos chequeos realizados en el Centro Médico Imbanaco, dio a conocer que le fue diagnosticado un linfoma no Hodgkin folicular.

Pese la enfermedad y las sesiones de quimioterapia, Roldán ha continuado al frente de sus funciones.



"Debo agradecer a mi Dios, a las oraciones que mi hermoso pueblo no ha dejado un solo día de hacer por mi recuperación, a los vallecaucanos del mundo que están cada día presentes rogando para que supere esto", reflexionó.