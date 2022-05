Dos jóvenes oriundos de Andalucía, Valle, fueron asesinados en Michoacán, México

Luis Eduardo, de 29 años y Juan David Duque, de 27 años fueron hallados sin vida en México, a donde habían viajado en busca de mejores oportunidades.



Los cuerpos de los hermanos fueron encontrados luego de estar varios días de desaparecidos en el estado de Michoacán, México, con múltiples disparos en el cuerpo y con señales de tortura.



De acuerdo con Ramiro Duque, padre de los jóvenes, quienes llevaban poco tiempo en México, siempre se comunicaba con ellos, incluso, el domingo 1 de mayo había hablado con ambos, pero fue al día siguiente, 2 de mayo, cuando recibió la triste noticia.



"Ellos mantenían en contacto conmigo y con todos sus allegados y no respondían en el teléfono, se desapareció la señal como tal de ellos. Entonces no volvimos a saber nada y me los habían era matado, estaban en una parte que se llamaba Michoacán, por allá abandonados ya muertos", afirmó.



Cabe mencionar que Juan David había llegado a territorio mexicano hace 7 meses y su hermano menor llevaba tan solo 17 días.



Por otro lado, el papá de los jóvenes pidió ayuda a las autoridades para poder repatriar los cuerpos sin vida de sus dos únicos hijos.