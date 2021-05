Disturbios en Buga por desbloqueo de doble calzada a Tuluá

Valentina Rosero Moreno

En medio de las jornadas de manifestaciones por el Paro Nacional, que este jueves cumplen dieciséis días, en Buga continúan presentándose problemas de orden público.



Este jueves hay disturbios a la altura del barrio Aures, cercanías a la sede del Sena, en la doble calzada Buga - Tuluá, donde hay presencia del Esmad.



De acuerdo con lo manifestado por el General Fernando Murillo, Director de Investigación Criminal e Interpol, en los últimos días en Buga se han registrado disturbios y saqueos que han llevado a que este jueves haya presencia permanente de la Fuerza Pública en los diferentes sitios de bloqueo que hay en el municipio.



“Hoy 13 de mayo, desde las 6:00 a.m., más de 250 hombres de la Policía Nacional, entre Tránsito, Inteligencia e Investigación Criminal y Esmad, acompañados del Ejército Nacional, estamos haciendo la recuperación. Identificamos más de 10 puntos de bloqueo en la vía Panamericana, entre La Paila y Buga”, detalló el General Murillo.



Asimismo, mencionó que aunque la Policía se había retirado de las vías de Buga a la espera de que los manifestantes llegaran a acuerdos con el gobierno local y departamental, la Fuerza Pública volvió a intervenir porque en el municipio se empezaron a registrar actos vandálicos, como el registrado el miércoles, en medio del cual fue atacada una caravana que transportaba medicamentos y suministros médicos.



“Hemos pasado la línea delgada a cometer actos vandálicos, esperamos quince días a que se sentaran a dialogar y llegar a acuerdos con el gobierno local y departamental, pero como no fue así, hoy estamos acá a través del uso de la legítima fuerza tomando el control de la vía nacional y garantizándole a todos los transportadores el libre movimiento hacia Buenaventura y el suroccidente y centro del país”, comentó el General.



Por su parte, el Alcalde de Buga, Julián Rojas, dijo que, aunque las autoridades continúan en diálogos con los líderes de los manifestantes para llegar a acuerdos que permitan levantar los bloqueos, la Administración no tiene la facultad de ordenarle al Esmad de que no haga presencia en el municipio.



“Frente a las intervenciones, nosotros no podemos garantizar que la Fuerza Pública no vaya a intervenir cuando hay una política nacional de recuperación de los corredores viales. Rechazamos enfáticamente el ataque a los corredores humanitarios, eso no lo podemos tolerar, como tampoco aceptamos hechos donde se queman buses y motos”, dijo el Alcalde.



Entre tanto, la Gobernación del Valle se refirió a los hechos e informó que desde la mañana de este jueves, en el Puesto de Mando Unificado departamental, se está llevando a cabo un Consejo de Seguridad con todas las autoridades correspondientes con el fin de darle solución a la situación que se está presentando en Buga.



