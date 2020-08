Diego Mejía Castro: semblanza de un vallecaucano visionario

Alejandro Cabra Hernandez

Todos sus amigos coinciden en decir que Diego Mejía Castro fue un gran líder del Valle del Cauca.



Su huella quedó registrada en varios sectores de la economía, en los cuales marcó importantes desarrollos en favor de la ciencia, la tecnología, el agro y las energías renovables no convencionales, entre otros renglones productivos.



Este caleño, quien hizo parte importante en la organización MAC, trascendió el pasado 21 de agosto en horas de la noche, justo cuando empezaba los 59 años.



También fue un gran estudioso. Se graduó de administrador de empresas de la Universidad Icesi con especialización en Alta Gerencia y en Gerencia de Negocios Internacionales. También estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Occidente.



En la empresa familiar empezó como ayudante de mecánica y escaló hasta llegar a la Vicepresidencia Comercial, desde donde logró expandir el mercado foráneo para MAC. La empresa logró grandes reconocimientos internacionales en calidad y en la producción de baterías con sistemas ciento por ciento ecológicos.



Fue hijo del empresario Ernesto Mejía Amaya, fundador de la empresa Baterías Mac.



Contribuyó activamente a la reestructuración e internacionalización de la organización MAC. En los años noventa conoció fábricas de Japón, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Corea, y luego consiguió la licencia de tecnología de Johnson Controls y las certificaciones QSP, Q101, QS900, ISO9002, QOS Excelente, MS9000 y Q1 para modelos de Ford, GM Colmotores y Renault con exportaciones a más de 30 países.



A finales de esta década contribuyó a la construcción de la nueva planta de MAC, pionera en la fabricación de baterías con un 75% de material reciclado, en la cual se invirtieron alrededor de US$30 millones.



Cuenta su amigo Javier Medina Vásquez profesor titular de la Universidad del Valle, que Diego Mejía perteneció a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) por más de diez años, tiempo durante el cual se caracterizó por ser muy creativo y optimista de la situación de la industria automotriz.



Con otro amigo, Francisco José Mejía Pardo, fueron los impulsores del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz. Era positivamente visionario y comprometido en lograr las cosas que se proponía.



Este proyecto se impulsó con el apoyo técnico del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle durante varios años. El diseño fue financiado por Colciencias y el Programa de Transformación Productiva de Mincomercio, junto con Acolfa y la Andi. Igualmente impulsó dos proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, el Fondo de Ciencia y Tecnología.



El primero se denominó “Unidad Estratégica de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana. Palmira, Valle del Cauca, Occidente”, presentado por la Universidad del Valle, el Sena regional Valle y TECNNA. El segundo, a punto de empezar se denomina “Desarrollo Experimental de un Prototipo de Vehículo Eléctrico, en el sector automotor del Valle del Cauca”, con la Gobernación del Valle del Cauca, Creatti Labs, la Universidad del Valle y Octopus Force.



Diego fue pionero en la movilidad sostenible del país, Estuvo al frente del primer vehículo eléctrico de Colombia (Montero eléctrico convertido, con Eafit, en 2009), así como del primer carro solar en 2013 y 2015 que compitió en Australia en el World Solar Challenge; el primer carro endurance eléctrico en 2016 que compitió en Bélgica en el Illumen European Solar Chellenge.



De igual manera estuvo al frente del primer bus eléctrico fabricado en Cali en 2014 y en el segundo bus eléctrico probado que circuló en Cali entre 2015 y 2017; así como en el primer bus hibrido probado en Medellín, 2016-2017 y en los primeros buses de 40 pasajeros eléctricos de Medellin 2019-2000.



Estimuló también el crecimiento de empresas vallecaucanas de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico, como es el caso de IGT. Lideró desde la empresa Creatti Labs el primer bus eléctrico para la operación del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO), con plena satisfacción para los usuarios que lo han utilizado. Se trató del vehículo padrón MC 22162 vinculado al operador Blanco y Negro Masivo, que rueda por las calles de Cali, con capacidad para movilizar 80 pasajeros. El bus, con gran componente de software y de ingeniería mecánica, no requiere combustible líquido, se mueve con cargas de energía eléctrica y tiene como característica especial que no produce ruido, lo cual lo hace amigable con el medio ambiente.



En la última etapa de su vida se destacó como miembro de la Junta Directiva de Ema Holdings, organización orientada a la agroindustria. Sus emprendimientos ganaderos ostentan los mejores estándares de calidad e innovación en el Valle del Cauca otorgados por el ICA; las empresas pasteurizadoras de Agropecuaria Chiquique pertenecian al Círculo de Excelencia en ganadería del Valle del Cauca.



Con sus colegas realizó giras al exterior en especial a la feria ganadera de Madison en EE.UU.



Dirigió el Comité Universidad-Empresa-Estado del Valle del Cauca desde el 2014. Impulsó proyectos de ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo de la región. También presidió la Junta Directiva del Centro Nacional de Productividad (CNP), fue miembro de la Región Administrativa de Planifiación del Pacífico (RAP Pacífico) y del Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CODECTI).



Siempre apoyó sin reservas todas las iniciativas empresariales e innovadoras al nivel de Cali y las subregiones, tanto en el CNP como en el CODECTI.



“Diego Mejía Castro fue un gran hombre. No solo un líder ejemplar y visionario singular, sino una excelente persona y un incansable articulador de iniciativas en beneficio del Valle del Cauca y de Colombia”, Expresó Javier Medina.