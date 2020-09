Día sin carro y sin moto en Palmira, que se realizará este martes, es voluntario

Erika Mantilla

El día sin carro y sin moto, que las autoridades en Palmira programaron para este martes, 22 de septiembre se llevará a cabo de manera voluntaria, según lo dio a conocer el alcalde, Óscar Escobar.



El mandatario dijo que teniendo en cuenta la reactivación económica de la ciudad, la denominada "Jornada por el Transporte Sostenible' no se aplicará como en años anteriores, sino que los palmiranos pueden decidir si participan o no en la misma.



Es decir que las personas que deseen utilizar su automotor, podrán hacerlo sin ser sancionados. No obstante, recordó que el objetivo es que el mayor número de ciudadanos se sumen a la iniciativa que propende por el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente como es la bicicleta.



Por esta razón, el sistema de bicicleta gratuito del municipio, Palmibici, estará operando en las cuatro estaciones para que la gente pueda movilizarse en ellas a sus lugares de destino, sin ningún contratiempo.

La Jornada por el Transporte Sostenible hace parte de las actividades programadas durante la Semana de la Movilidad Sostenible, que organiza la Secretaría de Tránsito de Palmira.



"Invitamos a todos los palmiranos a dejar sus automóviles y motocicletas en casa y se movilicen a pie, en bicicleta, en transporte público o utilicen el sistema de bicicletas Palmibici", dijo Olga Cecilia Mera, jefe del despacho.



Y extendió la invitación a las organizaciones del sector público y privado, con la expectativa de que se incentive la movilización de sus empleados y contratistas en el medio de transporte más representativo de la ciudad: la bicicleta.

De igual forma, todos los ciudadanos podrán participar de la Rodada por la Movilidad Sostenible que se realizará desde las 5:30 p.m. de este martes, saliendo desde la Ciudadela Deportiva del Imder.



"El propósito de esta actividad es concientizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos del uso masivo de medios motorizados en el medio ambiente y en la salud de todos los palmiranos", precisó la funcionaria", reiteró.



El alcalde Escobar, señaló que los funcionarios que lleguen a su lugar de trabajo durante 30 días, recibirán como compensación media jornada laboral libre.



Agregó que espera que este día esté operando el mayor número de rutas de servicio público colectivo de pasajeros, de la empresa Tupal, que no viene operando desde que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, en el mes de marzo, para que los ciudadanos no tengan problemas con los desplazamientos.



