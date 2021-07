Denuncian ataque a vehículos intermunicipales en Buga; tres personas resultaron heridas

Álvaro José Carvajal Vidarte

El gerente de la Terminal de Cali, Ivanov Russi, denunció que cuatro vehículos de transporte intermunicipal fueron atacados mientras transitaban por el municipio de Buga, centro del Valle.



"Entre este miércoles y jueves, cuatro vehículos de transporte intermunicipal que se encontraban transitando por la ciudad de Buga, en el sector conocido como Uninorte, fueron atacados y vandalizados por personas que se encontraban en el lugar", indicó Russi.



Producto de lo anterior, prosiguió, "no solo se tuvieron daños materiales en los vehículos sino que, más grave aún, se lesionaron dos mujeres y un adulto mayor".



El funcionario cuestionó a quienes realizan este tipo de actos.



"No tiene ningún sentido que realicen este tipo de ataques, no solo a los bienes, sino a las personas. Necesitamos ponerle a esto sensatez", aseveró.



Así mismo, hizo un llamado a las autoridades "para que actúen con celeridad y con firmeza ante estas situaciones".

Las ventanas laterales de los automotores fueron impactadas con objetos contundentes. Cortesía Mi Terminal

Lea también: 26 colombianos están implicados en asesinato del presidente de Haití; 15 fueron capturados



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto de estos hechos, en los que estarían involucrados algunas personas que intentan adelantar bloqueos en ese municipio del departamento



Cabe recordar que la Terminal de Transportes debió suspender la mayoría de sus trayectos por más de un mes, entre abril y mayo, a raíz de las protestas en el marco del Paro Nacional y los bloqueos en las vías de la región.



Con la paulatina habilitación de las carreteras, desde inicios de junio, se reiniciaron los despachos a todo el país.