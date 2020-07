Decretan alerta naranja, toque de queda y ley seca en el municipio de Candelaria

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El municipio de Candelaria decretó la alerta naranja desde este jueves 16 de julio hasta el 1 de agosto para hacer frente a la emergencia por el covid-19.



A través del Decreto 136 del 13 de julio, el alcalde, Jorge Eliécer Ramírez, dio a conocer el paquete de medidas para evitar la propagación de la enfermedad en la localidad.



Entre ellas está el aislamiento obligatorio de los habitantes de la cabecera y corregimientos en estas fechas.



El mandatario ratificó que el pico y cédula continuará con el mismo horario desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Además, no se permitirá la salida a prácticas deportivas, mientras la ley seca será permanente desde el 16 de julio al 1 de agosto.



Ramírez dijo también que, solo se permitirá una sola persona por núcleo familiar para realizar las compras de alimentos.



Agregó que el toque de queda empieza a regir desde este viernes 17 de julio, a las 6 de la tarde, hasta las 5 de la mañana del martes 21.



La medida se implementará todos los fines de semana.



En la localidad solo se permitirá la movilidad de ciudadanos que estén dentro de las excepciones contempladas en los decretos del Gobierno. Enfatizó que los establecimientos y locales comerciales podrán atender a los clientes cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.



Por eso, anunció controles estrictos y de detectar que están atendiendo a personas sin tapabocas, o no están respetando el pico y cédula, serán sellados.



Recordó que están prohibidas las reuniones en grupos o aglomeraciones de índole religiosa, festejos, partidos de fútbol, etc.



El alcalde Ramírez aseguró que ya no tienen camas disponibles para atender pacientes y que los traslados a Cali y Palmira también están complicados por el nivel de ocupación de las UCI en estas ciudades.



En Candelaria hay 247 casos positivos y ocho personas fallecidas por la enfermedad.