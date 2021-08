Decisión de aumentar horario de rumba en Cali "es precipitada y muy peligrosa": Salud Valle

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, mostró su preocupación por las posibles consecuencias de ampliar el horario de la rumba en Cali hasta las 3:00 a.m. desde este viernes.



"En la búsqueda de mejorar la situación económica se ha tomado una decisión apresurada. Deseada y necesaria, pero que en este instante es apresurada. La curva de contagios del Valle apenas se empieza a inclinar, no hemos podido bajar la ocupación de camas del 75 %, estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Es absolutamente costoso entre la red pública y privada sostener 170 camas de UCI desocupadas tratando de llevar nuestra ocupación al 50 %, para poder subir el índice de resiliencia y abrir la economía", expresó Lesmes.



La secretaria calificó la medida de la capital del Valle como "contradictoria" a la situación de salud en la región y explicó que durante el fin de semana se reportaron cifras bajas de casos nuevos no porque se redujeran los contagios sino porque hubo un rezago en la información.



"Nosotros no hemos logrado bajar todavía lo que se requiere y el riesgo para nosotros del incremento de casos alrededor de una actividad nocturna muy importante para la ciudad de Cali nos parece precipitado", indicó Lesmes.

La funcionaria pidió esperar dos semanas más antes de tomar una decisión como la de ampliar el horario de la rumba, con el fin de dar tiempo para bajar más la curva de contagios y reactivar la economía nocturna en condiciones de seguridad.



"Creo que es una decisión precipitada (...) Es muy peligroso. Tenemos una situación financiera de públicos y privados compleja, no hemos logrado los pagos de los servicios adelantados, estamos haciendo un ejercicio de cartera en el que nos han acompañado unas EPS", enfatizó Lesmes.



Finalmente, advirtió: "no estamos listos para un rebrote, sería una situación complejísima: el costo de los medicamentos, el cansancio de la gente, estamos apenas empezando a bajar y a terminar de organizarnos en un descenso de la curva que sabíamos que no iba a ser abrupta, que iba a ser lenta y progresiva, pero no queremos alterar esa posición de descenso que tenemos ahora".