Cuatro concejales de Yumbo, amenazados por denuncias contra la Alcaldía, ¿qué está pasando?

“Desde el pasado lunes 14 de febrero hemos recibido amenazas a través de mensajes, con textos en los que comprometen nuestra vida, con la placa de nuestros vehículos y ordenándonos que nos quedemos callados.



Posteriormente, el 15 de febrero recibimos nuevamente mensajes de otro número de teléfono en los que afirmaban que van a tener el gusto de matarnos”, puntualizó con preocupación William Henao, concejal del municipio de Yumbo.



Como él, Andrés Eduardo Cruz, William Jaramillo y Fernando David Murgueitio, concejales del municipio de Yumbo, también denunciaron públicamente, a través de un vídeo que circula por redes sociales, amenazas en contra de su vida, según ellos, por denuncias en contra de la administración municipal relacionadas con un presunto exceso de contratos por prestación de servicios durante la época electoral.



Andrés Eduardo Cruz afirmó que aunque se realizó la denuncia pública a través de Facebook, posteriormente se hizo la denuncia directamente con la Fiscalía de Cali, ya que si se están realizando denuncias contra la administración municipal, no es pertinente hacer estas denuncias por amenazas, al no tener garantías.



Por su parte, el alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, indicó que “la noticia llegó a mí a través de redes sociales el día viernes, e inmediatamente cité a un consejo de seguridad en donde se indagó sobre la situación y se pidió a la Fiscalía asumir el manejo del caso”.



De acuerdo con Henao, la situación que se presenta en el municipio de Yumbo es que se ha llegado a las 3000 personas contratadas por prestación de servicios en el año electoral. Más de 4 veces el promedio nacional recomendado por el departamento administrativo de la función pública.



A lo que Cruz añadió que “Yumbo al ser un municipio industrial, es uno de los más ricos de Colombia en ingreso per cápita, pero también es uno de los más violentos políticamente”.

Este es uno de los mensajes que ha llegado a los concejales amenazados.

Frente a estas amenazas, la Policía Nacional ha habilitado el plan padrino, con el apoyo de un patrullero que estará realizando rondas ante cualquier situación que pueda generar peligro a los concejales y entregó algunas recomendaciones como cambiar las rutas que frecuentaban con anterioridad, estar muy atentos ante cualquier situación extraña y evitar salir si no es necesario.



Acciones que para los concejales no son contundentes frente a las amenazas. “Yo le hago un llamado al Gobierno Nacional para que nos garantice la protección de nuestras vidas y la de nuestras familias. En estos momentos estamos con la protección de Dios porque no tenemos escoltas, ni ninguna herramienta para defendernos”, enfatizó Henao.



Asimismo, el concejal Cruz pidió al Estado y la Policía Nacional que se les garantice la “vida y el libre ejercicio como concejales en representación de una comunidad que creyó y votó por nosotros”.