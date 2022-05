Crítica situación en 7 corregimientos de Jamundí, Valle, por falta de agua potable

Tras más de 30 días sin el servicio de agua potable, los habitantes de siete corregimientos del municipio de Jamundí, Valle piden a las autoridades dar una pronta solución a la problemática.



De acuerdo con los habitantes, la falta de agua potable está generando problemas de salud en los niños y ancianos de la zona rural de Jamundí, quienes han tenido que beber este liquido en malas condiciones.



"Ustedes pueden decir que llevan agua potable, y podemos recogerla, pero un niño no entiende esta situación y con lo mismo que vacía el inodoro, con esa misma agua se prepara un jugo. Y esto nos tiene enfermos", indica una mujer, que desesperada pide ayuda a las autoridades.



"Nuestros adultos mayores están enfermos. Ya son 32 días, no han llevado carro tanques de aguas y lo agradecemos, pero ya estamos cansados. Cae una gota de agua del cielo y tenemos que salir corriendo a recogerla", añadió la habitante.



Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado ante esta situación que afecta a alrededor de 20.000 habitantes.