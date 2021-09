Conductor que arrolló a ciclistas en Palmira está en libertad, ¿por qué?

En libertad se encuentra el conductor de un vehículo Mazda modelo 1989 que este domingo atropelló a cinco ciclistas en la vía que de Palmira conduce a El Cerrito, en el sector de Sucromiles, según confirmó el coronel Nelson Dabey Parrado, comandante del departamento de Policía Valle.



Desde la Fiscalía explicaron que pese a que el hombre fue capturado por la Policía de Tránsito y se le encontró un grado de alcohol tras practicársele la prueba de alcoholemia, no permanece en custodia pues no hay una denuncia penal instaurada por parte de los afectados.



Adicionalmente, ente de control señaló que los ciclistas, cuatro de ellos hombres de 44, 61, 67 y 68 años y una mujer de 46 años, fueron trasladados a una clínica para su valoración médica y no a Medicina Legal, lo que habría abierto la puerta para que se iniciara un proceso por lesiones culposas en contra del conductor del automóvil.



Según precisó la Fiscalía, a las víctimas de este accidente de tránsito se les encontraron lesiones menores por el mismo, reporte que tampoco recibió algún funcionario de Medicina Legal para abrir el caso.

Desde el ente acusador indicaron que el hombre de 44 años que causó el siniestro vial fue reseñado y deberá presentarse cada que sea requerido. Así mismo, dijeron que los afectados serán contactados por si quieren instaurar una denuncia por el hecho.