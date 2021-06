Día del Orgullo Lgbtiq+ se conmemoró en el Valle con acto simbólico

Álvaro José Carvajal Vidarte

Por medio de la actividad 'Valle Arcoíris', en la que varios pasos peatonales de 20 municipios del departamento fueron pintados con los colores de la bandera Lgbtiq+, la Gobernación del Valle conmemoró este lunes el Día Internacional del Orgullo Lgbtiq+.



La actividad fue encabezada por la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Yurany Romero Cepeda, y contó con la participación de funcionarios de la Gobernación, de las alcaldías municipales y personas que son parte de la población diversa.



"Quisimos realizar unas acciones afirmativas a favor de esta población, con la actividad 'Valle Arcoíris'. El objetivo principal es pintar las cebras porque sabemos que a través de estas se respeta la ciudadanía, pero además queremos que la gente, los ciudadanos, vallecaucanos y vallecaucanas reconozcan que somos un Valle diverso, que hay personas con orientaciones sexuales diversas y que por eso debemos respetarlas", destacó Romero Cepeda.



Agregó: "no solo estamos dando esa representación y ese reconocimiento a la diversidad u orientación sexual o de géneros, sino haciendo ese llamado a las instituciones y a todos los ciudadanos y ciudadanas para que respetemos, porque si queremos tener menos violencia de género debemos iniciar desde casa eliminando esos prejuicios".

Puede leer: Colegios oficiales de 34 municipios del Valle volverán a clases presenciales el 26 de julio



La iniciativa se realizó en municipios como Cali, Tuluá, Vijes, Candelaria y Pradera, entre otros. En todo este mes, además, la administración departamental ha adelantado foros y actividades a favor de la población Lgbtiq+.



Por su parte, la Gestora Social del Valle, Claudia Bibiana Posada Roldán, indicó que la actividad busca recordar que no debe haber expresiones de ningún tipo de discriminación.



"Buscamos que todo el mundo sepa que estamos en un Valle incluyente, lo que significa que no debe haber discriminación, distanciamiento entre unos y otros. Por el contrario, debe haber mucho respeto: valorar lo que tenemos, esta diversidad que hay", subrayó.

En el acto participaron miembros de la administración departamental y personas de la población Lgbtiq+. Foto: Alexis Murillo | Especial para El País

Sobre la actividad, el bailarín Camilo Zamora, uno de los participantes de la misma, destacó: "son espacios amenos, donde no solamente se visibiliza sino que se concientiza a las personas por el respeto y la igualdad".



Agregó: "la importancia de este mes invita a la reconciliación. A veces siento que no deberíamos tener un mes para una celebración, sino que debería extenderse a todo el año; y más que una celebración, tener la posibilidad de poder estar en tranquilidad, estar en paz, que no tuviéramos que luchar por derechos, por igualdad, que esto fuera una situación normal y cotidiana".



Los artistas de la Casa Houston, por su parte, destacaron que con estos espacios, porque "fortalecen a la comunidad Lgbtiq+ género diversa y la visibiliza".



Agradeció a la Gobernación "por llevar a los hogares el respeto, la inclusión, que todos somos diversos, que somos seres humanos totalmente diferentes y que este arte no hace absolutamente ningún daño".



"Son muy importantes estos espacios en los que podamos encontrarnos nosotros mismos y crear puentes para llegar a personas que seguramente tienen tabúes, o que ignoran totalmente el tema, que la comunidad nació para ser valiente, que está en el camino correcto y no cometemos ningún tipo de error en ser nosotros mismos".