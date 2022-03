Comunidad educativa de Jamundí protesta por el deterioro de la institución Simón Bolívar

En la mañana de este jueves, la comunidad educativa y padres de estudiantes de la institución Simón Bolívar sede Paulo Sexto en Jamundí, están realizando un plantón para pedirle a la Alcaldía y Secretaría de Educación Municipal de Jamundí una reestructuración inmediata de la sede por el deterioro que presenta su infraestructura.



La comunidad está denunciando que debido a los largos años de abandono y deterioro de la institución, los estudiantes no tienen unas buenas condiciones de seguridad y salubridad. Por esta razón, piden una reubicación de los estudiantes y profesores, mientras las autoridades hacen la reconstrucción e intervención a la sede.



Unas 150 personas se están movilizando por la calle principal de Jamundí hacía el Consejo Municipal, después se dirigirán hacia el Hospital Central, para terminar en la Alcaldía.



Según la vocera y representante de los padres, Gladys Isama Asprilla Muñoz, la manifestación se organizó por varias razones: "La institución se inunda en épocas de lluvias, las paredes están presentando moho, lo que puede causar afecciones alérgicas y respiratorias a los niños, el techo y no contamos ya con el servicio de aseo porque el contrato se termina hoy. Además, no tenemos transporte escolar", manifestó la vocera en diálogo con El País.



En los videos que la comunidad compartió con El País se puede ver cómo, por causa de las lluvias, la institución ha quedado totalmente inundada, no solo la parte externa de la institución, sino también en las aulas de clase, lo que ha generado la inasistencia de los estudiantes a la institución.



La comunidad educativa y padres de los estudiantes de la Institución Simón Bolívar sede Paulo Sexto en Jamundí, realizan un plantón denunciando el deterioro de la institución y piden una restauración inmediata de la infraestructura. pic.twitter.com/FSLySv8QLO — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 17, 2022

Por estas inundaciones, las autoridades habían construido un pequeño muro de contención en la entrada principal de la institución. Sin embargo, el muro representa una inseguridad para los estudiantes, pues ya varios menores de edad y padres de familia se han caído por causa de este.



El muro de contención que realizó la Alcaldía de Jamundí para, supuestamente, impedir que la institución se inunde, representa para la comunidad de la Institución Simón Bolívar sede Paulo Sexto, un peligro para los estudiantes. Especial para El País

Unos 580 estudiantes estarían siendo afectados por las condiciones de la infraestructura de la institución, afirmó Asprilla. "Estamos cansados de esta situación y pedimos que nos den una solución definitiva", agregó.



Cabe resaltar que, la Alcaldía de Jamundí envió un comunicado el 4 de marzo de 2022 a la institución prometiendo una intervención de la infraestructura actual de la sede. Sin embargo, la comunidad manifestó que las autoridades no especificaron las fechas para la intervención.