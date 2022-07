Cifras de lesionados en siniestros viales han disminuido este año en el Valle del Cauca

Las autoridades de Movilidad del Valle del Cauca informaron que las cifras de siniestros viales y lesionados en ellos disminuyeron durante el primer semestre del 2022.



“Es un balance muy positivo. Si hacemos el cuadro comparativo del primer semestre de 2021 con el 2022, se redujo en un 9 % la siniestralidad y el 1 % en los lesionados”, informó el secretario de Movilidad del Valle del Cauca, Diego Adolfo Méndez.



Es decir que en el primer semestre del 2021 se reportaron 342 siniestros viales, mientras que en lo corrido de este año se han registrado 371 casos.



“Seguimos haciendo campañas educativas, con nuestros 55 agentes, 2 supervisores y 93 reguladores que tenemos en los 21 municipios bajo nuestra jurisdicción”, dijo Méndez.



De igual forma, el funcionario recalcó que el grueso de las campañas educativas se están realizando en las instituciones educativas que hay en el departamento.



“Yo insisto en estas capacitaciones en las escuelas y colegios porque esos jóvenes y niños son los futuros conductores del departamento, quienes van a ayudar a cuidar las vidas en las calles, entonces se les está creando responsabilidad, conciencia y cultura al conducir un vehículo”, comentó el Secretario de Movilidad del Valle.



Méndez recalcó que hay muchas solicitudes de los rectores de las instituciones educativas pidiendo las capacitaciones, con las que hasta el momento se han logrado llegar a 682 estudiantes en la comarca.



No obstante, el funcionario reveló que no se tiene el mismo balance positivo en las muertes registradas en los siniestros viales, debido a que hubo un aumento por un accidente ocurrido en el municipio de Toro, en donde fallecieron cinco personas.



“Hay un incremento en los fallecidos en las vías del Valle del Cauca, al pasar de 14 muertes en el primer semestre de 2021 a 19 en el mismo periodo del presente año”, informó.



Por lo anterior, el titular de Movilidad del Valle reiteró el llamado para que se tenga un buen comportamiento en las vías, debido a que “de eso depende de que lleguemos sanos y salvos a nuestros destinos”.



“Además seguiremos las campañas en las vías, en compañía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que no se conduzca en estado de embriaguez, se respeten las señales de tránsito y se realicen pausas activas en recorridos largos”, concluyó Méndez.