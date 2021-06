Cierran 15 camas en UCI del Valle por escasez de medicamentos

Natalia Moreno Quintero

La escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de pacientes con enfermedad grave por covid-19 obligó al cierre de 15 camas en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en el Valle del Cauca.



Así lo hizo saber la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, quien señaló que las clínicas se han comunicado con el Ministerio de Salud y con proveedores que tengan disponibilidad inmediata de los fármacos.



"Estas 15 camas que están cerradas el día de hoy por medicamentos nos hacen mucha falta. Tenemos una cola que supera las 250 personas. Estamos tratando de sacar nuevamente a Barranquilla y estamos revisando el grado de hospitalización y de UCI que tenemos en el departamento, que superan las cifras del resto del país. Estamos tratando de mejorar la capacidad de respuesta de la baja complejidad", comentó.



La Secretaria reconoció que para disminuir la congestión en las UCI el Valle necesita mejorar la atención domiciliaria y los índices de utilización de camas en la alta complejidad. Además, instó a las familias de a quienes se les ofrezcan camas en otros departamentos para que acepten el traslado.



"Nuestra capacidad está al tope y vamos a demorarnos en la ubicación de los pacientes. Lograremos al final hacerlo, pero nos vamos a demorar", afirmó.

Respecto al alto consumo de los medicamentos suministrados a los pacientes en cuidados intensivos, la funcionaria explicó que hay un alto consumo, cuando la oferta sigue siendo igual.



"No hay desabastecimiento porque haya disminuido la producción o la disponibilidad, sino porque se incrementó la demanda y la oferta no logra compensar. Hemos hecho esfuerzos y los proveedores nos han ayudado. Se consiguió una cantidad importante de oxígeno, pero ellos mismos nos están diciendo que no podemos abrir más camas, porque no ha habido forma de dar abasto", dijo.