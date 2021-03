Bloqueo en la vía Cali - Florida por protesta de habitantes de San Antonio de Los Caballeros

Natalia Moreno Quintero

Habitantes del corregimiento San Antonio de Los Caballeros, zona rural de Florida, cerraron desde las 6:00 a.m. de este viernes la vía que de este municipio conduce a Cali en protesta por el abandono en que se encontraría esta población.



Según indicaron voceros de la manifestación, la jornada se adelanta con el propósito de que los gobiernos municipal, departamental y nacional, los escuchen.



Advierten que el corregimiento, con una población cercana a los 20.000 habitantes, solo cuenta con una moto para la policía y, cuando esta se daña, a los uniformados les toca usar su propio vehículo para brindar seguridad a la comunidad.



Además, afirman, el colegio regional Simón Bolívar, que fue modelo a nivel nacional, presenta un déficit en el número de profesores y la infraestructura tiene un grave deterioro.



"Los jóvenes no tienen un centro de educación superior y, por lo tanto, sus posibilidades de cambiar y mejorar su calidad de vida son muy pocas. Este corregimiento tiene más de cien años de abandono, las vías no están pavimentadas y por eso estamos haciendo este reclamo que es justo, aunque sea incómodo para gente que usa esta vía", expresó Jair Velásquez.

Carmen Rivera, otra de las líderes de la jornada, sostuvo que el objetivo del bloqueo es exigir al Gobierno el derecho a la educación, al alcantarillado, a las vías porque, según dijo, no tienen acceso a estos servicios.



"El gobierno nacional, departamental y municipal nos tiene abandonados, en condiciones precarias. Por favor, pedimos que vengan y cercioren por ellos mismos en la situación en que se encuentra la población de este corregimiento. No es posible que la policía solo cuente con una motocicleta, mientras el colegio regional y las escuelas también están abandonadas", subrayó la mujer.



También dijo que no se moverán de la vía hasta tanto lleguen delegados del gobierno municipal para plantear soluciones a las distintas problemáticas del corregimiento y se firme un acuerdo de cumplimiento de los compromisos adquiridos entre los líderes y la administración.