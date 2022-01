Autoridades de Salud confirman primera muerte por dengue en el Valle en 2022

Las autoridades sanitarias del Valle informaron que en las últimas horas fue confirmada la primera persona que, en este 2022, pierde la vida a causa del dengue en el departamento.



De acuerdo con lo detallado por María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental, la víctima se trata de una mujer de 65 años de Cali cuya muerte, que está relacionada con esta enfermedad, fue confirmada este miércoles.



"Este miércoles tuvimos la primera muerte del año 2022, se trata de una mujer de 65 años que fallece tras un caso relacionado con dengue. En el Valle del Cauca tenemos influenza y tenemos dengue porque tenemos virus circulando y tenemos el Aedes Aegypti multiplicándose en los pozos que se generan tras la lluvia", comentó Lesmes.

Según indicó la Secretaria, es necesario que las personas que tengan síntomas virales le hagan un seguimiento detallado a estos para así diagnosticar a tiempo esta enfermedad o determinar si se trata de un caso relacionado con otros virus que están circulando en la región.



Al respecto, Lesmes explicó que hay que tener claro que, a diferencia del covid-19 y otras enfermedades virales, el dengue no genera síntomas respiratorios por lo que no produce tos o estornudadera.



"Es una enfermedad febril que produce dolor en el cuerpo y en las articulaciones, puede producir sangrado, dolor en la boca del estómago y no tiene síntomas respiratorios; el covid-19 y las otras enfermedades virales que están circulando tienen virus respiratorios que producen tos, estornudadera, secreción nasal, mucho malestar general y dolor en el cuerpo. La diferencia está en los síntomas respiratorios", mencionó.



Entre tanto, desde la Secretaría de Salud del Valle indicaron que, hasta la última semana del 2021, en el departamento habían reportados 8.074 casos de dengue, de los cuales un 40 % corresponden a dengue con signos de alarma, un 59 % a dengue sin signos de alarma y un 1,0 % a dengue grave.