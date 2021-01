Erika Mantilla

Aún las cifras altas en siniestralidad vial siguen siendo un problema en las carreteras del país. En tan solo este fin de año se registraron 446 accidentes viales en donde un total de 61 colombianos perdieron su vida y otros 559 resultaron lesionados



Así lo reveló Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte, quien venía desempeñándose desde 2018 como Superintendente de Transporte, hasta abril del 2020.



Con 9 meses en su cargo, y a pesar de haberse posesionado en medio de la pandemia, aseguró que la movilidad en los corredores del país no descansa, por lo cual enfatizó que es importante recordar que la responsabilidad vial es de todos.



La operatividad del túnel de la línea, la siniestralidad vial y recomendaciones para prevenir accidentes en esta temporada son algunos de los temas que abordó la Viceministra de Transporte en entrevista con El País.

¿Qué pasa en el túnel de la línea que esta recientemente entregado y hay cierres intermitentes?



El túnel de La Línea no presenta ninguna falla o anomalía. Las obras puestas al servicio de los colombianos en septiembre de 2020 funcionan correctamente. Los cierres del túnel han sido más que todo por mantenimiento, no ha habido problemas graves.



En cambio, en La Línea hay una dificultad a propósito del clima, que nos han generado la necesidad de mantenerla en mantenimiento y estar haciendo unas obras. Por eso coordinamos algunos horarios que permitan poder continuar con las obras, pero también a permitir la movilidad: El viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de enero se permitirá el paso de vehículos particulares y transporte de pasajeros entre las 6:00 a.m. y 5:00 p.m. El sábado 9 se permitirá el paso continuo de vehículos de carga y pasajeros entre las 6:00 a.m. y 5:00 p.m.



¿El Valle del Cauca sigue siendo una de las zonas donde más personas mueren en las vías?



Desafortunadamente sí, de acuerdo con las cifras, en Cali si se hace un balance del fin de año 2020, en siniestralidad hubo una reducción en la mortalidad al 6% que equivale a 19 casos menos que en 2019. Entonces si tuvo un avance, pero aun así hay una cifra de 288 fallecidos viales, con 120 accidentes de motorizados.



Las cifras preliminares de la siniestralidad en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial permiten concluir que el departamento del Valle representando la mayor cantidad de fallecidos en el tránsito y tienen una participación en el país del 13% hasta el 17% en la totalidad vial nacional. Esto es preocupante pero más que todo debe ser algo retador.

Carmen Ligia Valderrama, viceministra de transporte Foto: Especial para el El País

¿Cuál es el balance de siniestralidad para el país en el fin de año?



En términos generales el balance nunca será positivo cuando ya hay un lesionado o un fallecido, pero aun así en términos de la movilidad en el país, hubo una muy importantes porque estamos hablando de 3.685.176 vehículos por todo el país.



Si comparamos las cifras de este año con el año anterior, pues tenemos una reducción del 11% en siniestros viales, con 446 casos. Entonces, hasta que no llegamos al punto cero, seguiremos teniendo este como el reto principal en materia de seguridad vial.



Estamos en temporada alta, ¿cuáles son las recomendaciones claves para la prevención de accidentes en las vías?



En una temporada como esta, el principal mensaje es de prevención. Recordar que muchos de los que se movilizan están con sus familias, de manera es que hay que pensar en ellos. Si salimos con nuestras familias, debemos regresar de la manera más segura; lo segundo es programar la movilización, hacer revisiones tecnomecánicas al vehículo previamente.



Si están afuera salgan con tiempo, madrúguele al retorno, no exceda límites de velocidad, respete las señales y no conduzca bajo el efecto del alcohol. Utilicen los elementos de seguridad y consulte el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Invías y desde su cuenta de Twitter.



Si voy en un bus o en un transporte intermunicipal, lo mejor es acudir a un terminal de transporte, comprar previamente el tiquete, no a esperar al último minuto y así se evitan aglomeraciones.



Es importante tener en cuenta las condiciones de bioseguridad, uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos y si los viajeros que tienen alguna dificultad en lavarse las manos, pues entonces lleven alcohol o un producto que les mantenga las manos limpias y se recomienda muy especialmente que se tenga las ventanas abiertas. Y en el caso del servicio público, se sugiere que no se hable al interior del vehículo. Eso nos ayuda a reducir enormemente el riesgo de contagio del coronavirus en los medios de transporte.



Hace poco se disminuyó a 50 km/h el límite de la velocidad máxima en Cali en la autopista suroriental y otros corredores ¿qué impacto tiene esta medida, si es una vía de alta siniestralidad?



Es una decisión que no solamente se ha tomado en Cali, en Medellín también se tomó esa decisión y estamos esperando los resultados porque no hay una respuesta absoluta y en particular, depende de la vía. En muchos casos la movilidad constante termina siendo más favorable que una vía rápida pero que tiene muchos semáforos, eso no sirve. Es mejor que sea una velocidad constante y termine generando mejores resultados.



Una de las principales causas de siniestralidad es el exceder el límite de velocidad, eso nos llama a pensar en que estamos en un país donde no hay conciencia en el control de la velocidad, de manera que, controlar el exceso de velocidad y al mismo tiempo la siniestralidad, entonces es una medida acertada.



En diciembre pasado se retiraron unas materas de la Calle 8 en Cali, donde quedaría una ciclo vía, por petición de la comunidad ¿Qué se debe priorizar en un proyecto como ese?



Yo no sólo me referiría a este proyecto, en general los proyectos deben ser como los trabajamos en el Ministerio de Transporte, siempre integrando a los actores.



Pues evidentemente la autoridad tiene el deber de planear y programar cualquier clase de obra e infraestructura, y una vez este esa programación, en base a elementos técnicos y objetivos, siempre se debe socializar y escuchar a todos los actores, para saber cuáles son las diferentes fortalezas y debilidades que hay en los proyectos.



Hace poco el Ministerio determinó los planes de movilidad sostenible y segura, ¿En qué consiste este proyecto?

En el mes de octubre se expidió la reglamentación que se trabajó, no solamente por el Ministerio de Transporte, sino conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, donde se dio la instrucción que cada municipio con más de 100.000 habitantes, incluida Cali, debe tener su plan de movilidad. En esos planes el objetivo es que el municipio tenga planeado su transporte durante los próximos años, y dimos un período de 2 años para que estuviera listo, en él se tendrá que analizar la infraestructura y todo para que la movilidad sea la mejor y sea sostenible y segura.



¿Qué le hace falta a la ciudad de Cali en materia de movilidad?

Las autoridades locales trabajan en ello, pero los instrumentos o herramientas que haya en materia de cultura ciudadana respecto a la seguridad vial son unos de los factores más importantes en materia de movilidad. Y la ciudad se va favorecer en la medida en que las autoridades puedan ejercer control a la ilegalidad, a la informalidad, ya que esto hace que quienes están en las vías sean vehículos que cumplen con los requisitos.

