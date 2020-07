Aumenta la preocupación por demoras en pruebas de coronavirus en el Valle

Natalia Moreno Quintero

Por retrasos de hasta 20 días en la notificación de los resultados de las pruebas para la detección del coronavirus, las autoridades de Cali y el Vallen hacen un llamado a los laboratorios para que cumplan con el procesamiento rápido de estas muestras y a la ciudadanía para que las soliciten en caso de ser necesario.



Este miércoles, el alcalde Jorge Iván Ospina cuestionó que "no es posible que ya al sexto mes de conocer los estragos de la pandemia, hasta 15 días se demoren para entregarnos un resultado de una prueba para covid (...) Realmente estoy muy triste y creo que en ese sentido vamos a denunciarlos penalmente [a las EPS] porque tendrán que responder por las muertes y las dificultades que estamos enfrentando por pruebas de laboratorio que hace 15 y 20 días fueron tomadas y el resultado no llega".



El Mandatario indicó que los datos que a día de hoy se tienen sobre el impacto de la pandemia no son en línea, pues ni la totalidad de los positivos ni de los fallecidos son los datos del día y así se hace muy difícil tomar decisiones.



"Ayer [este martes] nos informaron de los fallecidos en la ciudad de Cali, 21 (...) De esos 21, a 10 fallecidos les llegó la prueba post mortem, después de haber fallecido; es decir, fallecidos hace siete, ocho o diez días que nos reportaron ayer. Ahí sí tengo que decir que penalmente tendrán que responder porque se está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y la estrategia de luchar contra el covid", señaló.



Lea además: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, da positivo para covid-19 por tercera vez este miércoles



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, apuntó que se han adelantado reuniones con las diferentes EPS pues se han detectado casos en los que los tomadores de la prueba se tardan cinco días en visitar al usuario y, en el momento de la toma de la muestra, le anuncian que los resultados se obtendrán en 15 días.



"Lo que se procesa en el Valle del Cauca, en nuestros 11 laboratorios, está al día. Pero lo que se saca de Cali está atrasado casi dos semanas. Y tenemos retraso también en los pacientes sospechosos en UCI, no descartándose, de tal forma que la Secretaría Departamental decidió procesar los exámenes de las personas que están en UCI con tal de agilizar el proceso", dijo.



De acuerdo con la funcionaria en los laboratorios del Valle del Cauca se están procesando alrededor de 1200 pruebas diarias y, con las 300 que se procesan fuera del departamento, son alrededor de 1500 las que se informan diariamente.



Se desconoce la cantidad de muestras represadas que de Cali se llevan a otras ciudades para su procesamiento, no obstante, se conoce de un retraso de hasta 20 días en la obtención de los resultados.

Segundas pruebas de coronavirus no se harán a asintomáticos y casos leves

La Secretaria de Salud del Valle reiteró la decisión que se anunció desde el Ministerio de Salud y Protección Social: no se le practicará segunda prueba a los pacientes asintomáticos o quienes son casos leves de covid-19.



"Si usted es un caso positivo de covid asintomático, 10 días después de su prueba puede regresar a sus actividades. Si usted es una persona sintomática, 14 días después y no vamos a tomar segundas pruebas porque en este momento lo que necesitamos es hacer diagnóstico rápido y vamos a hacer pruebas cuando la persona realmente lo requiere", destacó.



Según explicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, las segundas pruebas moleculares o PCR serán practicadas a las personas consideradas 'de riesgo' por procesos de inmunosupresión o enfermedades crónicas, a los trabajadores de la salud y a quienes se encuentran en hospitalización o en Unidades de Cuidados Intensivos por casos graves de covid-19.



A las personas que manifiesten síntomas leves y sean familiares o cercanas a un caso confirmado de coronavirus no se les tomará la muestra y deberán aislarse y seguir los protocolos médicos.



¿Le gustaría recibir nuestras noticias por WhatsApp?



Suscríbase a nuestra comunidad haciendo clic aquí. Para iniciar debe enviar la palabra "Hola".