Así empieza a resurgir el turismo en el Valle del Cauca en tiempos de pandemia

Por culpa del covid-19 el Valle del Cauca dejó de recibir a miles de turistas en los primeros seis meses del 2020, por lo que recuperar el regreso paulatino de esos visitantes será un desafío para las alcaldías, agencias de viajes, hoteles y establecimientos gastronómicos.



Sitios de gran afluencia como la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, la Hacienda El Paraíso en El Cerrito, el Museo Rayo en Roldanillo, las playas de Juanchaco, La Bocana y Ladrilleros en Buenaventura, al igual que el Lago Calima, entre otros, permanecieron cerrados durante 170 días, e igual hicieron hostales y hoteles, ante la ausencia de huéspedes. Igual ocurrió con 790 restaurantes tradicionales y típicos que no tuvieron otra alternativa que clausurar sus cocinas.



La situación fue tan delicada, que gran parte de los 200.000 empleos que genera el sector en la región, se perdieron por los efectos de la pandemia que obligó a suspender planes vacacionales de ocio, turismo religioso, de aventura y naturaleza.



Pero ese panorama volverá a cambiar de forma gradual tras autorizarse la reapertura –bajo normas de bioseguridad— de la mayoría de esos lugares icónicos que son frecuentados por los 250.000 visitantes que llegan cada año al Valle del Cauca, de ellos 193.000 a Cali.



Cabe recordar, que el turismo generó a la economía regional ingresos por $1,8 billones durante 2019, cifra que no se alcanzará este año debido a las millonarias pérdidas que causó el impacto del coronavirus en ese importante sector económico.



Sin embargo, las esperanzas están enfocadas en volver a atraer a visitantes no solo extranjeros sino nacionales y para ello se pondrá en marcha la campaña ‘Viajáte El Valle’, cuya difusión se hará en Instagram y Facebook, en donde se mostrarán atractivos lugares turísticos por descubrir en la región. Su lanzamiento será el 21 de septiembre.



Se aprovechará simultáneamente el reinicio gradual de los vuelos nacionales desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón hacia Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pasto y San Andrés. Pronto habrá reanudación de itinerarios hacia Perú, Estados Unidos, Panamá y Ecuador, y el Valle será el primero en hacerlo en Colombia.

La gobernadora, Clara Luz Roldán, dijo que se trata de un esfuerzo inmenso, pues se busca reactivar empleos para dinamizar la economía vallecaucana de manera biosegura”.



Recordó que las personas que deseen asistir a estos sitios deberán contar con reserva y mantener las medidas de autocuidado como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.



Frente a la reactivación, el secretario de Turismo del Valle, Julián Franco, señala que solo en el sector de la gastronomía varios municipios, que se caracterizan por tener una importante oferta aprobaron los pilotos de bioseguridad. Entre ellos figuran, Cali, Ginebra, Guacarí, Buga, Trujillo, Calima, Sevilla, Cartago, La Unión y Roldanillo, este último el primer “Pueblo Mágico” del Valle.



En los próximos días lo harán Buenaventura y el corredor de Rozo. “Esto es una luz verde para los empresarios que ya empiezan a facturar nuevamente”, indicó el funcionario.



En tanto, el alcalde de Ginebra, Álvaro Alfonso Domínguez señaló que, “nos sentimos preparados para enfrentar esta reapertura en la que garantizamos la salud y la vida de nuestros habitantes y turistas”.



Por su parte, el presidente de Cotelvalle, Óscar Guzmán, dijo que la reactivación es clave, pero deberá contar con un suficiente apoyo financiero y tributario, ya que la pandemia llevó a muchos hoteles a la quiebra. De allí, según el dirigente, al menos un 48% de esos establecimientos no reabrirán al público, tanto que sus dueños buscan venderlos y/o alquilarlos a operadores nacionales o extranjeros.



Aunque en Cali hay 159 hoteles, albergues, hostales y otros con una oferta de 5871 habitaciones, muchos dejarán de funcionar debido a su situación económica. Distribuidos por la región operan 462 hoteles con 14.094 habitaciones, y su reapertura estará sujeta a la demanda.



Conozca cómo es y será la reapertura de los principales íconos del turismo regional bajo las medidas de aislamiento selectivo.

Basílica de Buga

Es el sitio religioso más famoso del Valle. De hecho, a la basílica cada año llegan alrededor de tres millones de visitantes, en especial durante las peregrinaciones de Semana Santa. En esta nueva etapa el acceso al camarín del Señor de Los Milagros será más restringido con un aforo de máximo de 136 feligreses para evitar las aglomeraciones, informó el padre Luis Alberto Robayo, coordinador de Comunicaciones de la Basílica.



La basílica, inaugurada en el año 1907, cerró el pasado 13 de marzo, tras las primeras medidas de cuarentena. Desde hace 100 años no lo hacía. En adelante, los visitantes deberán inscribir su cédula al ingresar, portar tapabocas y someterse a la desinfección de calzado y manos. No habrá restricción de edad y a cada feligrés se le asignará una silla numerada en el templo. Las filas serán supervisadas por la Policía de Turismo, dijo el sacerdote Martín Miranda, coordinador del sistema de seguridad y salud.

Hacienda El Paraíso

Esta Casa Museo, construida en 1816, ubicada en jurisdicción del municipio de El Cerrito, es conocida mundialmente por ser el escenario de la novela cumbre del romanticismo latinoamericano: María obra maestra del escritor vallecaucano Jorge Isaacs.



El icónico lugar, que recibe a 70.000 visitantes por año, reanudó la recepción de turistas nacionales y extranjeros, tras cinco meses de inactividad por la pandemia.



La administración de la hacienda está a cargo del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle, cuyo director, Jonathan Velásquez, indicó que para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las visitas deberán reservarse al teléfono 5146848 extensión 101 o por el portal web de la entidad.



Se atenderá, subrayó, a grupos pequeños de visitantes (no más de 50 por ingreso) para evitar aglomeraciones, o se supere el límite del aforo permitido para los recorridos guiados. Se acondicionarán zonas verdes para que las familias puedan compartir con distanciamiento seguro.

El Museo Rayo y Roldanillo

Museo Rayo, en Roldanillo, Valle. Cortesía para El País

Lleva desde 1981 siendo un ícono de la cultura regional y mostrando desde Roldanillo la creatividad y el legado del maestro Ómar Rayo, y este año fue la primera vez que debió cerrar. Ya está en servicio, y según su secretario general, Juan José Madrid, “sobre todo fue para darle un servicio a la comunidad local luego de que el Gobierno definiera los protocolos de bioseguridad”.



Por ello, la apertura para los visitantes empezó en agosto para recuperar en gran medida los 25.000 turistas que anualmente acoge el museo donde exhibe —además de las obras del maestro Rayo— exposiciones de otros artistas. Para ese efecto, el Ministerio de Cultura entregó recursos para apoyar la reapertura y financiar la adquisición de los elementos de bioseguridad.



En tanto, Javier Arango Escobar, presidente de la Corporación de Turismo y Cultura de Roldanillo, Corturoldanillo, señaló que se abrirá un Bulevar Mágico en la calle de Museo Rayo en donde 15 establecimientos acondicionarán el sitio para un gran restaurante a cielo abierto.

Mi bello Puerto

Playas de Buenaventura. Archivo de El País

Los protocolos de bioseguridad para recibir a los turistas ya se están implementando para reabrir el turismo de mar y playa en Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Piangüita y Punta Piedra, los principales atractivos de Buenaventura.



Asimismo, se alista de nuevo el avistamiento de ballenas para lo que resta de la temporada de reproducción y apareamiento de esos gigantescos cetáceos frente a Bahía Málaga, más el ecoturismo en el Litoral Pacífico.



El capitán de navío, Andrés Alberto Aponte, de la Dirección General Marítima, Dimar, dijo hace poco que se trabaja con las comunidades para que los visitantes regresen bajo las normas de bioseguridad. Una vez se definan los protocolos, las zonas de playa serán señalizadas para un distanciamiento de 10 metros entre los bañistas, y un aforo máximo del 37 % en esos sitios.



La reapertura de playas se prevé para inicios de octubre. De igual manera, están listos 70 hoteles que tienen Registro Nacional de Turismo, los cuales presentan una oferta de 2772 habitaciones y 4463 camas.

El Lago Calima

El Lago Calima es uno de los atractivos turísticos más visitados en el Valle del Cauca. Jorge Orozco / El País

Ubicado en el municipio de Calima-Darién, es el lugar recreativo y vacacional del Valle por excelencia, y como tal la avalancha de turistas es constante, pero con énfasis durante los ‘puentes’ o fines de semana para practicar deportes náuticos, realizar recorridos y acampar.



Debido a su enorme acogida para acudir a los lugares de alojamiento, piscinas, hoteles, restaurantes y estaderos, el alcalde de la localidad, Martín Alfonso Mejía, tuvo que cerrar su acceso a los visitantes durante casi 24 semanas para evitar los contagios por el Covid-19.



Próximamente el lago estará abierto al público, pero el segmento hotelero y de negocios ligados al turismo –que tiene unos 54 establecimientos legales— lo hará el 15 de septiembre. Esa reapertura, anota el mandatario local, será progresiva. “Queremos hacerla lo más cuidadosa posible. No estoy desesperado por abrir todo de inmediato porque yo seré el responsable si algo pasa”. Esa reactivación turística, agrega, no estará exenta de riesgos, por lo que será fundamental el autocuidado, en especial porque en la zona existen lugares informales de alojamiento, los cuales son difíciles de controlar porque los turistas los propician en su afán de buscar un sitio para pernoctar.