Así empezó a moverse el transporte de pasajeros por el Valle del Cauca

Erika Mantilla

Esta semana el transporte intermunicipal en todo el país y el Valle del Cauca se incorporó a una nueva normalidad. Al contrario de los 5.000 o 6.000 pasajeros que en promedio se movilizaban diariamente por la Terminal de Cali en los últimos cinco meses, se espera que la cifra se duplique para estos primeros días en casi 10.000 personas despachadas en 2.270 vehículos.



“Ya tenemos empresas que cuentan con destinos para todo el país, Es decir, alrededor de 100 diferentes. Las personas pueden viajar perfectamente a Bogotá, Medellín, Barranquilla o Pasto con solo presentar la cédula. Lo único que no está habilitado por ahora son los viajes internacionales”, explicó Ivanov Russi, gerente de la Terminal.



Esto se da porque la organización, las empresas transportadoras y el gobierno regional firmaron recientemente un pacto para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad mientras se lleva a cabo la reactivación del sector, el cual ha generado pérdidas cercanas a los $2 billones en los últimos meses, de acuerdo con Russi.



De hecho, alrededor del 15 % de las empresas transportadoras del país, algunas de las cuales tienen rutas que atraviesan el Valle del Cauca, no soportaron el golpe económico, por lo que cerca de 60 de ellas no alcanzaron a sumarse a la reactivación para este 1 de septiembre.

Lea además: Entre mayo y julio Cali registró la tasa de desempleo más alta en los últimos 13 años

Por otro lado, los protocolos de bioseguridad son los mismos que establece el Ministerio de Salud: la desinfección de las suelas de los zapatos antes de subir al bus, mantener una distancia de por lo menos un metro con los demás pasajeros si es del mismo grupo familiar y que el vehículo no cuente con una ocupación superior al 50 %. Asimismo, los buses intermunicipales no deberían recoger pasajeros en las vías y menos si ya superan el límite de personas dentro de este.



En cuanto al transporte particular, Andrés Lañas, secretario de Movilidad del Valle, explicó que el único limitante en términos de salud es que todos porten tapabocas si no son parientes, norma que si es incumplida las personas podrían verse abocadas a una multa de $936.320 si no llegan a demostrar ante las autoridades que hacen parte del mismo núcleo familiar. Esta misma sanción se puede aplicar para quienes dentro del transporte público no hagan uso de dicho implemento.



“De resto, el pasajero ya no tiene que presentar un documento que explique la razón de por qué se moviliza de un municipio a otro. Y a propósito a la ocupación del carro, no debe ser superior a la permitida por la licencia de tránsito”, aseguró el funcionario, quien agregó: “Durante esta temporada se estima que el transporte informal aumentó su capacidad en un 100 % a nivel nacional, lo que también se debió en parte a personas desempleadas que decidieron dedicarse a este negocio”.



“El llamado a la ciudadanía es que haga uso del transporte legal, porque no solo mitiga los riesgos de contagio por Covid-19, sino que también hay una garantía de seguridad ante cualquier siniestro vial”, exhortó el Secretario de Movilidad del Valle, quien destacó el balance que dejó el piloto para el transporte intermunicipal a los destinos de Cali, Tuluá, Buga, Buenaventura, Ginebra, Candelaria y Dagua, pues permitió aumentar los pasajeros y carros en un 20 % en las últimas dos semanas.



Respecto a los controles en el tema de tránsito y bioseguridad, en las vías del Valle ya hay 55 agentes, dos supervisores y cuatro inspectores, así como 400 miembros de la Policía de Carreteras. El jefe de la seccional Valle de este organismo, el teniente coronel Hernán Carvajal, indicó que concentrarán acciones en las vías con destino al centro y norte del Valle, sobre todo en el eje Cali - Andalucía, pero también en los corredores que conectan con el norte del Cauca.



El uniformado señaló: “Ya están habilitadas 23 áreas de prevención que buscan generar las condiciones necesarias para cumplir los protocolos de bioseguridad, pero también garantizar la seguridad ciudadana en las carreteras”.

Turismo busca recuperar el pulso

Con más de $430.000 millones de pérdidas económicas en los sectores de hoteles, gastronomía, entre otros, el turismo en el Valle del Cauca busca retomar el pulso con la coyuntura de la libre vía para movilizarse por las carreteras del país. Es por eso que los primeros esfuerzos se concentran en el turismo regional antes que tener en cuenta las visitas de extranjeros.



“Ya llevamos a cabo el piloto para el sector gastronómico en la mayoría de los municipios de la región (Ginebra, Buga, Guacarí, Sevilla, Trujillo, Calima, Yumbo, Roldanillo, Cartago, La Unión y Zarzal). El balance fue muy positivo, pues permitió que en las mesas habilitadas hubiera una ocupación del 100 %”, destacó el secretario de Turismo, Julián Franco, quien recordó que para ser atendido en cualquier restaurante se debe solicitar reserva previa y respetar las medidas de autocuidado.



A esto se suma la estrategia del pasaporte turístico Valle Pass, que al ser adquirido por los viajeros podrá encontrar 20 atractivos turísticos con precios reducidos, lo que también se aplica en hoteles, restaurantes tour operadores y transporte.



Sin embargo, busca ampliar el abanico de ofertas, por lo que este 4 de septiembre sale la convocatoria para que se sumen empresas gastronómicas, de transportes especial, actividades ofrecidas por empresas de viajes y venta de productos autóctonos del departamento. Aún no se ha definido el costo ni la fecha de estreno de dicho pasaporte turístico.

