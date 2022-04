Anuncian plan de contingencia en Candelaria, tras manifestaciones por la falta de agua 

El alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez, anunció un plan de contingencia para restablecer el servicio de acueducto en el municipio, tras manifestaciones de la comunidad este lunes.



Los habitantes de Candelaria organizaron una protesta a las afueras de la Alcaldía, en el parque central del municipio, luego de completar ocho días sin acceso a agua potable.



Según el Mandatario, la falta de acceso al servicio de acueducto se debe a afectaciones por la temporada de lluvias. "La Bocatoma tiene grandes problemas y eso ha ocasionado que no se pueda abastecer nuestro preciado líquido a Candelaria", precisó.



Tras las manifestaciones, la Alcaldía Municipal dio a conocer cuál ha sido su plan de contingencia y convocó una mesa de trabajo con Acuavalle y líderes de la comunidad a las 2:00p.m. de este lunes.



Asimismo, el alcalde Ramírez aseguró que están suministrando el agua con carro tanques, mientras se restablece el servicio. "Desde el primer momento tomamos un plan de contingencia que fue alquilar carro tanques para mitigar la situación", dijo.



Cabe destacar que el agua entregada a las familias con estos vehículos no es potable. En ese sentido, el Mandatario agregó que "con el Ingenio del Cauca, el Ingenio Mayagüez y Manuelita se hizo la gestión. No es agua potable, pero al menos tienen ese líquido para otras necesidades".



Por su parte, Acuavalle, entidad que suministra el acueducto, señaló que "la cabecera urbana de Candelaria no tiene servicio porque depende de la red de distribución Pradera-Candelaria, la cual estamos operando para poder suministrar cuando tengamos niveles en los tanques de almacenamiento".