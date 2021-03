Semana Santa 2021: Anuncian controles para evitar fiestas masivas convocadas en Calima y Dagua

Natalia Moreno Quintero

Ante la existencia de convocatorias a eventos masivos en fincas campestres de municipios como Calima El Darién y Dagua, la gobernadora Clara Luz Roldán anunció que se realizarán controles especiales para evitar este tipo de aglomeraciones durante la Semana Santa.



"No puede haber fiestas masivas. Vamos a estar persiguiendo esas fiestas de Calima y de Dagua. Ya hicimos un frente especial con el Comandante de la Policía y el Comandante del Ejército para evitar que estas situaciones se den", afirmó la Mandataria.



Este tipo de eventos están prohibidos por la Gobernación del Valle que, en el decreto 0349 del 25 de marzo de 2021, especifica que no se pueden adelantar fiestas públicas o privadas en las que concurran más de 50 personas y las reuniones con un aforo menor la señalado deberán garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.

Lea además: Lo que debe saber sobre toque de queda y 'pico y cédula' por Semana Santa en Cali



"Para Semana Santa cero procesiones, las iglesias o templos solo con un 30 % de ocupación. Y manifestarles que a través de los medios de comunicación vamos a estar transmitiendo las misas, el viacrucis (...) para que no tengan que salir de casa", señaló Roldán.



Es preciso mencionar que el Valle del Cauca se acogió a la disposición del Gobierno Nacional de imponer la medida del toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. en los municipios con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, mayor al 70 %, mientras que en los municipios donde la ocupación de UCI es superior al 50 % la medida rige entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 a.m.



Frente al riesgo de un posible tercer pico de contagios de coronavirus en el departamento tras la Semana Santa, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, apuntó que "no debe haber personas cercanas unas a otras en nombre de Dios ni en nombre de la fiesta ni siquiera por la vacunación".



"La distancia social es necesaria guardarla. La posibilidad de contraer el virus en Colombia sigue siendo alta", subrayó.