Año Nuevo: con 15 personas quemadas por el mal uso de pólvora inicia el 2023 en el Valle

Desde Cali, las autoridades sanitarias informaron que en las primeras horas del 2023 se registraron cuatro casos. La Secretaría de Salud del Valle informó que hubo 11 personas lesionadas por el mal uso de la pólvora en el departamento durante la celebración de fin de año.



La secretaria (e) de Salud departamental, Nora Elena Muñoz, señaló que lo más preocupante de este balance es que cinco personas de la lista son menores de edad.



"Los hechos dejaron a cinco niños afectados distribuidos en Palmira, Jamundí, Buga, Yumbo y Tuluá. Es preocupante conocer esta situación porque todavía no ha terminado la temporada navideña y queda aún el puente festivo por los Reyes Magos", dijo la funcionaria.



Con este balance, el Valle del Cauca elevó a 37 el número de quemados durante las fiestas navideñas del 2022 y el inicio del 2023. Cabe decir que estos datos no incluyen el Distrito de Cali.



En el caso de la capital vallecaucana, aunque en la noche de Navidad no hubo lesionados por la manipulación de pirotecnia, en la celebración de año nuevo se reportaron cuatro casos.



De acuerdo con la subsecretaria de Salud de Cali, Yanet Vélez, los casos corresponden a tres menores de edad, de 12, 13 y 17 años, y a un adulto mayor de 68 años.



Aunque la reducción en materia de lesionados por el mal uso de la pólvora es del 50%, la subsecretaria de Salud hizo un llamado para que estos casos no sigan aumentando.



"Es importante recordarles que todavía no terminan las festividades decembrinas y que se viene el puente de reyes y por eso, es relevante tener en cuenta el no uso de la pólvora, y en caso de hacerlo, tener precaución y responsabilidad", señaló Yanet Vélez.