Alertan de aumento de casos de covid-19 en niños y jóvenes del Valle

Andrés Camilo Osorio

Un aumento en los casos de contagio de covid-19 entre niños y jóvenes se está evidenciando en el Valle, advirtió este lunes la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.

“Lastimosamente es en el grupo de los jóvenes en donde la enfermedad se transmite con mayor velocidad, esto porque no tienen una connotación del riesgo. Ya tenemos 1.800 niños menores de 0 a 9 años que tienen el virus o lo han tenido y 3.500 menores de 19 años contagiados, con tres casos de muerte”, reveló la funcionaria.

Según las estadísticas reveladas por la funcionaria, en el grupo de 20 a 30 años de edad se han registrado 15 mil casos y 16 muertes; en el de 40 a 49 años, 12 mil casos con 137 muertes; en el rango de 50 a 59 años, 9 mil casos con 267 muertes; de 60 a 69 años, 3.500 casos con 537 muertes; de 70 a 79 años, 2.100 casos con 278 muertes, y entre 80 y 89 años de edad 1.650 casos, que han cobrado la vida de 544 personas.



En cuanto a mayores de 90 años se ha diagnosticado a 200 personas, de las cuales han muerto 135.

“Las cifras demuestran que los jóvenes también están riesgo y les pedimos que se cuiden porque son ellos quienes llevan la enfermedad a sus casas. Son los jóvenes los que se reúnen y no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento, son ellos quienes sin saberlo adquieren la enfermedad y la llevan a la casa”, aseguró la Secretaria de Salud del Valle.



Al respecto, la gobernadora Clara Luz Roldán indicó que con la salud es necesario tomar las medidas de autocuidado que nos permita continuar con las actividades.



“Este es un momento en el que nos toca tomar decisiones, no nos confiemos y creamos que porque son pocos niños no tenemos que tomar la precaución de protegerlos”, agregó.

Este lunes se confirmaron 680 nuevos contagios en el Valle, con lo que la cifra de total de casos de coronavirus llegó a 65.733 en el departamento.



Además, se reportaron ocho nuevas muertes por el virus en la región, cuatro de ellas en Cali y las restantes en Palmira, El Cairo, Cartago y Roldanillo.