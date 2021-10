Alerta en el Valle por aumento en casos de dengue: cada semana hay 150 nuevos

El covid no es la única preocupación que en materia de salud tiene el Valle. Las cifras crecientes de dengue ponen en alerta a las autoridades. Este año, según datos de la Secretaría de Salud del Valle, se han reportado 6.620 casos, de estos el 41,2% de los afectados presentó signos de alarma y solo el 1% tuvo dengue grave.



Sin embargo, ¿por qué es preocupante el avance de esta patología? La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que “el dengue es una enfermedad endémica que este año ha tenido una mortalidad superior a la del año pasado. Nos está presentando entre 140 y 150 casos a la semana”.



Eso significa, resaltó la funcionaria, que no se está diagnosticando a tiempo el dengue grave, “que muy probablemente las personas con malestar y fiebre están pensando que es otra patología y han olvidado que el dengue es una enfermedad que causa la muerte”.



Históricamente, el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos con mayor índice de casos por esta dolencia. Según reportes entregados por la Secretaría de Salud, la letalidad de esta enfermedad se encuentra en un 7%, y el 70,3% de los casos de dengue se han registrado en la ciudad de Cali.



Efectivamente, entre enero y el 18 de septiembre de 2021, la capital del Valle registró 4.414 casos de dengue, cifra superior a la registrada en Buenaventura, con 261 casos y al resto del departamento, con 1.924 casos. Adicionalmente, las cifras de Cali la ponen como el ente territorial con mayor número de casos -el 16% de participación en el país- en lo corrido del año.



“Esta es una enfermedad que por las características geográficas, ecológicas y sociales de nuestro departamento es el principal problema de salud pública del Valle. Indiscutiblemente si vemos a nivel nacional, somos un departamento que registra cifras altísimas de estos casos”, dijo Freddy Córdoba, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Valle.

Este año se han notificado 20 muertes probables por dengue, dos procedentes del Cauca, una del Distrito de Buenaventura y ocho de Cali.



“Si los casos siguen aumentando, es importante evitar las complicaciones. Si los ciudadanos sienten algún tipo de sintomatología, es fundamental que se acerquen a los puestos de salud para que puedan ser atendidos. Hay que tomar conciencia de este problema que tenemos en nuestro entorno”, puntualizó Córdoba.

¿Cuáles son los tipos de pacientes más comunes por dengue?



Esta enfermedad puede presentar los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cambios en el estado mental, sangrado de mucosas, vómito persistente y dolor abdominal. El dengue tiene varias etapas y su comportamiento es variable en cada paciente.



“La primera es la etapa febril, se caracteriza por presentar fiebre mayor de 38 grados, malestar general, cefalea, fotofobia, dolor articular, dolor muscular. La segunda etapa es crítica, se caracteriza porque la fiebre ya no está, pero hay hemoconcentración y esto genera que las plaquetas disminuyan, el paciente se ve más decaído, se ve más deshidratado y la otra etapa es la convaleciente, que es cuando ya las plaquetas y la hemoglobina vuelven a su estado normal, si el paciente no presenta complicaciones”, explicó la epidemióloga Stephany Sánchez.



Actualmente, no existe un tratamiento específico para este virus producido por el mosquito Aedes aegypti. “No hay un medicamento para el virus que ayude a mejorar el dengue, lo único que se recomienda es hidratación, reposo y productos para mejorar los síntomas como la fiebre”, agregó la doctora Sánchez.



Hay tres tipos de pacientes: los que no presentan signos de alarma y pueden tratarse en sus casas con hidratación; los que deben hospitalizarse para colocarles líquidos y hacer seguimiento y los pacientes que llegan a cuidados intensivos para una reanimación hídrica o para atender complicaciones como la hepatitis o hemorragias.

En el Valle se adelantan diferentes acciones para el control del zancudo transmisor del dengue. Desde la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle (UES) se ha realizado inspección y control de criaderos en 114.560 viviendas, en lo corrido del año. Estas jornadas se llevan a cabo en zonas urbanas y algunas localidades rurales en 34 municipios del departamento.



Por su parte, Eduardo López, investigador del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, Ceip, dijo que es importante recordar la amenaza que implica el dengue en un territorio como Cali, históricamente golpeado por este y que puede sobrecargar el sistema de salud en ciertas condiciones.



“Aunque el dengue ha mostrado unos nuevos casos en el departamento, todavía no hay los niveles de alarma que se vieron en 2013, 2016 y 2019. Esto se debe a que esta enfermedad siempre está con nosotros, pero tiene unos picos que ocurren cada dos o tres años, aunque su periodicidad sea difícil de determinar. En todo caso, debemos preparnos para un próximo brote”, comentó .



Además, exhortó a los vallecaucanos a hacerse evaluar por un médico cuando tenga síntomas respiratorios con el fin de conocer qué patología tiene, en especial si puede ser confundida por covid.



En 2015 se registró la primera vacuna contra el dengue en varios países, ya certificada por la OMS. En Colombia todavía no hay licencia para uso masivo en la población.

Alerta por lluvias



Dengue, malaria, chikungunya, Infecciones Respiratorias Agudas y leptospirosis son las enfermedades que podrían aumentar su número de casos para la temporada de lluvias, tal como lo alertó a nivel nacional Jairo Hernández Márquez, subdirector de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, quien señaló que para octubre se espera un aumento entre un 10 % y 30 % de las precipitaciones en el sur de la región Pacífica.



"Se sugiere intensificar la vigilancia, búsqueda de casos y un adecuado control vectorial, así como también llevar a cabo acciones con las comunidades con el fin de concientizarlas en las medidas respecto al correcto almacenamiento de agua, el uso de toldillos y la consulta temprana a los servicios de salud", aseguró el funcionario.