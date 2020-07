Alcaldía de Palmira lanza campaña para generar conciencia frente al covid-19

Natalia Moreno Quintero

'Palmira cuenta con Vos' es una campaña que busca generar conciencia entre los palmiranos para que entiendan que el covid-19 es real, no un cuento. Pues, de seguir las cifras disparadas, en los próximos días colapsaría el sistema de salud y habría que declarar la cuarentena en el municipio.



Esta semana la Secretaría de Salud reveló un dato preocupante: El nivel de ocupación del área de hospitalización está en el 80 %, mientras el de UCI alcanza el 77 %.



Además, en las dos últimas semanas, el nivel de ocupación de UCI ha tenido un crecimiento exponencial considerando que para el mes de junio era del 56 %.



Entre tanto, el número de casos positivos pasó de 53 en el mes de mayo, a 284 hasta este lunes 13 de julio.

De las 61 camas UCI habilitadas en el municipio, 47 están ocupadas, 26 de ellas por casos tanto sospechosos como confirmados de covid-19 y las otras 21 por otro tipo de patologías.



Cabe anotar que del total de pacientes en UCI 61 % son oriundos de Palmira y el 39 % de otros municipios.



"Si seguimos aumentando la ocupación a diario, en diez días tendríamos una ocupación del 90 % y el pico de la enfermedad aún no ha llegado", expresaron las autoridades sanitarias.



Es por esto que, desde la Oficina de Comunicaciones, en articulación con las secretarías de Salud, Gobierno, Participación Comunitaria e Integración Social, diseñaron una estrategia comunicacional que lograra calar en los ciudadanos para transformar sus comportamientos y hacerles participe del ejercicio de la corresponsabilidad en la salud pública.



Que asuman medidas de autocuidado y cumplan con las normas de bioseguridad como el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.



Carlos Penagos, director de la Oficina de Comunicaciones, precisó que lo que buscan ahora es tratar de, a partir de mostrar las consecuencias de la gravedad de esta enfermedad, erradicar la indiferencia de la gente frente a la existencia y las consecuencias de no cuidarse.



"La idea es llevarle a la gente ese mensaje: esto está, esto existe y está matando a la gente. A través de unos ejercicios desde la comunicación muy importantes, estamos tratando de llevarle a la gente, aquellas personas que están viviendo en el día a día, en carne propia, esta situación, para que puedan vivenciar que esto está, que está en el territorio, que está en la ciudad, y así generar esa transformación en sus costumbres y hábitos", sostuvo.



Y agregó: "Generar esa transformación hacia la responsabilidad personal, porque hoy el autocuidado es la única herramienta que tenemos todos, desde la individualidad, para aportarle a un colectivo, a un equipo de ciudad".



Penagos afirmó que hay muchas personas incrédulas, indiferentes y también irresponsables que no asumen la necesidad de cambiar la forma de vivir, que no entienden que no es el momento de celebrar cumpleaños, de reunirse con la mamá, con un hermano o festejar el primer año de su hijo.



"Es muy importante que desde la Administración estemos haciendo este ejercicio de comunicar ese riesgo de estar en un territorio en el que hay presencia fuerte, con una alta letalidad del virus, porque estamos por encima del promedio departamental y también nacional en términos de mortalidad. Tenemos las camas UCI en un 77 % de ocupación, nos están quedando muy poquitas, y esto va a tener como consecuencia un colapso del sistema de salud que va a obligar a una cuarentena en la ciudad", reiteró.



Agregó que se vienen trabajando varios formatos que incluyen videos como el del joven que habla después de haberse recuperado del covid-19 y quien no creía en la enfermedad; piezas gráficas, audios, podcast con contenidos de valor para este momento crítico de la pandemia.



La línea de mensaje es clara y está orientada a que si la gente no se cuida en este momento habrá que tomar decisiones drásticas como el confinamiento parcial o total, situación que derivará en la crisis social y económica más fuerte que haya vivido el municipio.



"Para que esto no suceda Palmira cuenta con su gente, con su actitud responsable de usar el tapabocas, de mantener la distancia física, de lavarse las manos, de entender que no es tiempo de vida social, sino de quedarse en casa", enfatizó.



Finalmente, manifestó que 'Palmira cuenta con vos' es una campaña con la que se busca integrar a los palmiranos en un ejercicio de conciencia para transformar los comportamientos y actitudes de la ciudadanía que están ocasionado el incremento exponencial de los contagios.



"Estamos generando a la vez pedagogía y advertencia sobre el riesgo y las consecuencias que la desatención a las recomendaciones de los protocolos de bioseguridad y normas, trae para la ciudad", acotó.



Destacó que, en las últimas cuatro semanas, se ha reportado el 62% del total de casos positivos en el municipio de Palmira.