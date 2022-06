Alcalde Escobar propone crear universidad en zona rural de Palmira, tras petición de Petro

El alcalde de Palmira, Valle, planteó construir universidades en zonas rurales del municipio. Esto, tras la petición que el presidente electo, Gustavo Petro, hizo a los mandatarios locales de los distintos municipios para que busquen lotes donde sea posible construir sedes universitarias y colegios.



“Desde Palmira estamos listos para la propuesta que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro para la construcción de nuevas universidades. Nosotros tenemos una gran red de universidades en el casco urbano, pero Palmira no es solo casco urbano, va del río Cauca al páramo de las Hermosas”, señaló el Mandatario local.



Además, según él, “en nuestra zona rural hay muchos jóvenes esperando oportunidades de educación superior y desde este año estamos llegando con cursos del Sena, pero todavía hace falta”.



Escobar detalló que son dos las alternativas que Palmira tiene, hasta el momento, para fortalecer la infraestructura educativa del municipio. “Una es la ampliación de la Institución Educativa José Asunción Silva en el predio del frente, donde se podría complementar la educación básica y media y también ofrecer la educación superior”.



No obstante, el Alcalde señaló que el predio no es público y que la intención de su Administración es adquirirlo “a través de las herramientas que estamos estructurando en el nuevo POT de Palmira”. Este proyecto beneficiaría a los jóvenes de los corregimientos de La Torre y Rozo.



La segunda alternativa es un predio público donde, agregó Escobar, podría construirse “una sede del Sena o de la Universidad del Valle, en Rozo”.