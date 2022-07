Alarma en el Valle por casos de covid-19: aumentaron un 78% en las últimas semanas

Mientras a inicios de junio se reportaban 5620 contagios nuevos por covid en el país, en un periodo de siete días, en la última semana se registraron 23.827 infectados, así como 100 fallecidos, cifras que empiezan a preocupar y de las cuales el Valle del Cauca no ha sido ajena.



Por ejemplo, a principios de mayo, el departamento no superaba los 100 casos, durante siete días, y hoy el número de reportes está por encima de los 3400, 78% más que en la última semana, en la cual se presentaron también seis fallecidos, todos ellos mayores de 80 años y con comorbilidades.



Pese a este incremento generalizado de las cifras de covid, los umbrales se mantienen en niveles por debajo de lo que se considera una situación de riesgo. “Hemos observado una reducción en la vacunación y sabemos que es esencial mantener una inmunidad sostenida y eso se logra con refuerzos y culminar los esquemas iniciales”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



El funcionario agregó que, pese a que la emergencia sanitaria ya cerró su ciclo el pasado jueves, “esto no quiere decir que no continuemos en pandemia, seguimos abordando toda la problemática de contagio, seguimos con casos de hospitalización”.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó una posición similar y dijo que las medidas de protección personal todavía son importantes para evitar las infecciones en algunos lugares cerrados. Estos son hospitales, centros geriátricos, aviones y el transporte público, como el MÍO o el servicio de taxi.



“El covid-19 sigue presente, siendo una enfermedad entre nosotros, que produce infecciones severas. Tenemos un número importante de niños y adultos mayores enfermos, con 40 personas en Unidades de Cuidado Intensivo por covid”, aseguró.



Su homóloga en Cali, Miyerlandi Torres, anotó que las estrategias para controlar la pandemia seguirán, en especial al observar el repunte del contagio, pues esta semana el porcentaje de pruebas covid que han sido positivas llegó al 25 %, cinco puntos por encima de lo que se conocía una semana atrás.



“También aumentó la derivación a UCI, pasando de 23 a 42 pacientes en los últimos siete días. Nos preocupa que el 50 % de los fallecidos no hubiesen estado vacunados y algunos no tenían la dosis de refuerzo”, expresó la funcionaria.



Recordó que los megacentros de vacunación anticovid ya no funcionan en Cali, sino que hoy se cuenta con un directorio de puestos de salud que pueden prestar ese servicio, y que se puede ser consultado en la página web de la Alcaldía. Agregó que esta semana también habrá jornadas en los barrios.



Por su parte, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, explicó que el incremento de contagios se debe a sub-variantes de ómicron que tienen una mayor transmisibilidad.



“También tiene que ver la época de lluvias que favorece la transferencia de enfermedades respiratorias, no solo de covid, así como el relajamiento de las medidas de autoprotección. El hecho de que ya no sea obligatorio el tapabocas en la mayoría de escenarios, que algunos lugares hayan desmontado los puntos para lavarse las manos y que los eventos puedan tener aforos del 100 % son situaciones que favorecen el crecimiento del Covid-19”, aseguró la experta.



Es por esto que todavía está el temor de que llegue una variante con mayor transmisibilidad que las conocidas hasta ahora, lo que podría fortalecer el contagio, pero en relación a la mortalidad, esto dependerá de qué tanto se adhiera la población a la vacuna y que incluso accedan a la cuarta dosis si están priorizados.