Álvaro José Carvajal Vidarte

A 16 ascendió este miércoles el número de personas quemadas con pólvora en el Valle del Cauca durante la temporada decembrina.



Durante la noche de velitas, entre el 7 y el 8 de diciembre, se registraron 11 nuevos casos, más del doble de los presentados entre el 1 y el 6 del presente mes.



Aunque la cifra a la fecha es inferior a la registrada en 2019, cuando se reportaron 22 quemados en los primeros nueve días del último mes del año, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, pidió no bajar la guardia.



"Entre la noche del 7 y 8 de diciembre se subió a 16 personas quemadas con pólvora, dos en las últimas horas; el año pasado teníamos 20 en la Noche de las Velitas, es decir, que inicialmente nos fue bien, aunque es un número que tampoco es estático, pues se irá moviendo en la medida que las personas que no consultaron inicialmente consulten", explicó la secretaria.



De los 16 quemados en el presente año, ocho de ellos son menores de edad, tres en el rango de los 0 a los 9 años y cinco en el intervalo de los 10 a los 17.



"Eso significa que los papás, que son los responsables de los menores de edad, no cumplieron con su obligación de proteger a los niños del uso de la pólvora", sostuvo Lesmes.

Los demás lesionados están distribuidos en los rangos de 18 a 29 años (5), 30 a 39 (1), 50 a 59 (1) y 60 a 69 (1).



Según los datos de la dependencia, los casos se han presentado en Cali (6), Tuluá (2), Yumbo (2), Trujillo (1), Palmira (1), Bugalagrande (1), Buga (1), Alcalá (1) y Dagua (1).



La mayor cantidad de los afectados (11) presentan quemaduras en miembros superiores; otros dos presentan quemaduras en cara, cuello y cabeza, uno presenta lesión auditiva, otro en tronco y genitales y un último afectado, en miembro inferior.



Las autoridades recordaron el llamado a no usar pólvora en estas festividades. En algunos municipios del departamento, como Cali y Palmira, el uso y la comercialización de estos elementos está prohibido y penalizado por la ley.