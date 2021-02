16.858 vacunas de Sinovac llegarán al Valle para personal de salud

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Al Valle del Cauca llegarán 16.858 vacunas CoronaVac, el antídoto contra el covid desarrollado por la farmacéutica china Sinovac Biotech que arribó al país -un lote de 192.000 dosis- el pasado sábado.



De acuerdo con la distribución que ha hecho el Ministerio de Salud, al departamento se le han asignado 8042 vacunas para ser aplicadas al personal de salud de primera línea que atiende paciente covid en 40 municipios del Valle -sin incluir Cali y Buenaventura-; y 8816 dosis para personas mayores de 80 años tanto quienes estén en casa, en hogares geriátricos y ancianatos.



Estas dosis se esperan lleguen en la tarde de hoy miércoles o en el transcurso de la semana para empezar la distribución y aplicación en cada municipio correspondiente.



De acuerdo con María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, 2155 dosis serán para clínicas y hospitales con UCI de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, “cubriendo total del personal de primera línea y cobertura servicios de urgencia del resto del departamento. Para mayores de 80 tenemos cobertura de personas institucionalizados incluidos recluidos en prisión”.

En este sentido, Lesmes precisó que se está haciendo la revisión de las bases de datos de los mayores de 80 años, así como de los mayores de 60 y quienes se encuentran en hogares geriátricos de larga estancia.

“Las vacunas deben llegar esta semana y necesitamos vacunar a todas las personas que tienen alto riesgo de morir, que son los mayores de 80 años”, dijo.



Asimismo, la funcionaria contó: “Hemos encontrado muchos adultos mayores todavía sin cédula de ciudadanía y aseguramiento, y estamos mirando la forma cómo poderlos incluir en nuestra base de datos”, acotó.



En Cali, hay cerca de 59.000 adultos mayores de 80 años, y según la titular de la cartera de Salud, Miyerlandi Torres, hay 187 hogares de larga estancia dentro de los cuales se han identificado 1406 son personas mayores de 80 años, también se ha identificado seis personas en la cárcel de Villahermosa que están en este rango de edad.



“Estamos solicitando que nos permitan incluir (en esta etapa de vacunación) otras poblaciones, no solo los mayores de 80 años”, anotó.



La aplicación del antídoto en los hogares geriátricos se hará a través de las ESE. “Las EPS aprobaron que las vacunación en estos centros de concentración de población adulta sea realizado a través de las Empresas Sociales del Estado. Ya distribuimos los hogares por cada una de las ESE de acuerdo a la ubicación geográfica, están con su recurso humano contratado, para que inmediatamente nos llegue la vacuna, ojalá mañana (hoy), se empiece a distribuir y aplicar”, afirmó la titular de Salud.



Asimismo, recordó que los adultos en dicho rango de edad que se encuentren en sus viviendas, las IPS son las encargadas de agendar cita para vacunación.

Preparación para llegada de antídoto

​

Actualmente, se están ajustando las bases de datos y “estamos visitando los ancianatos, levantando información con grupos extramurales para aquellos que no nos han dado reporte a través de sistemas de información. Este lunes hicimos la visita a más de 40 de estos hogares recolectando información porque a través de Mi Vacuna no solo fecha de nacimiento sino fecha de expedición de cédula entonces se ha duplicado el trabajo”, indicó Torres.



Por el momento, se está verificando el consentimiento informado de las personas, y el reto es lograr identificar a toda la población mayor de 80 años y además que acepten la aplicación del antídoto. “Hay unos pocos que no quieren o que sus familiares no quieren aplicarla”, mencionó.

Las dosis de Sinovac para Cali serán almacenadas en la cava de la Secretaría de Salud Municipal, teniendo en cuenta que el biológico chino requiere refrigeración de 2 a 8 grados centígrado.



Entretanto, Torres dijo que le pidió a la Secretaría Departamental que una parte de las 8042 vacunas de Sinovac que llegarán para el personal de salud, “se puedan quedar en Cali, para el personal de hospitalización covid”.



En Cali, en primera línea se han contabilizado 20.087, de los cuales ya se vacunaron 5145, ya que de las 5184 dosis de Pfizer que se recibieron “hay una pérdida del 0.09 % por tema técnico”, aseguró Torres.



Cabe recordar que la Contraloría General reportó 15 dosis perdidas en el país. Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que es normal que en la aplicación de las vacunas se pueda perder entre un 5 % y un 10 % de las dosis debido a que el vial que contiene vacunas no traiga la cantidad precisa de dosis o que una se aplique incorrectamente.



A la expectativa de más vacunas

​

Tanto las autoridades sanitarias como el personal de salud están a la expectativa y con la esperanza de que en las próximas semanas lleguen más vacunas al país y al Valle.



En este sentido, el jefe del gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, recordó que hoy -24 de febrero- llegará el segundo lote de 50.000 dosis de Pfizer, que será la segunda dosis para los profesionales de UCI que ya se inmunizaron con el antídoto.



Además el funcionario comentó que en las próximas semanas se esperan lleguen más vacunas de diferentes farmacéuticas: “en las dos primeras semanas de marzo vamos a tener un número importante de Pfizer: 200.000 dosis, por lo cual estamos tranquilos que vamos a tener no solo flujo en la vacunación sino crecimiento de las dosis que están llegando al país”, dijo Escobar.



También, contó que en las dos primeras semanas de marzo van a llegar “más de 2 millones de dosis de Sinovac que van a permitir ampliar rápidamente la vacunación de profesionales de primera línea y de los mayores de 80 años”.

Por último, el Jefe de Gabinete de Minsalud señaló: “estamos haciendo los esfuerzos para que también empiecen a llegar las dosis de Covax. Este mecanismo multilateral ha informado que tendrá algunas dosis disponibles en marzo. Ojalá podamos confirmar ese volumen pronto y de esa manera acelerar la vacunación de esta primera etapa y de la segunda etapa”.



¿Irregularidad en vacunación?

​

A través de redes se conoció que una institución de salud de Cali habría vacunado a una trabajadora que hace parte del personal administrativo. Ante esto, las autoridades de salud indicaron que los profesionales en primera línea que han recibido la vacuna contra el covid en la ciudad “están validadas por las bases de datos del Departamento y del Ministerio de Salud, y hasta el momento ha sido así”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, quien además aseguró que se continuará verificando el cumplimiento de las directrices impartidas por Minsalud.