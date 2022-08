Todo sobre el marketing digital en un mismo escenario: detalles de 'IAB Beyond Digital'

El próximo 6 y 7 de septiembre se llevará a cabo un evento virtual sobre la industria de la publicidad y marketing digital denominado 'Beyond Digital 2022', una plataforma creada por IAB.



En charla con El País, Olga Britto, directora general de IAB Colombia, entregó detalles sobre la programación, la participación de líderes y expertos del ecosistema latinoamericano en publicidad digital que estarán presentes en esta plataforma.



¿Qué es IAB y cómo hace presencia en Colombia?

IAB (Interactive Advertising Bureau) es una asociación que tiene presencia en 46 países del mundo. Fue creada en 1996 en Estados Unidos y su objetivo principal es trabajar en pro del desarrollo y de la profesionalización de la industria del marketing y de la publicidad en la era digital.



En Colombia llevamos 15 años y nuestras principales actividades han estado desarrolladas alrededor de capacitaciones, entrenamiento de los profesionales en el mundo digital, eventos, conferencias, buenas prácticas y casos de éxito. Justamente por dicha razón nace 'Beyond Digital' que desde el 2021 nace de forma virtual.

¿Cómo les fue con el evento el año pasado?

En el 2021 dada la experiencia que ya habíamos tenido de llevar nuestros espacios de eventos al mundo virtual, decidimos ampliar la experiencia y no solamente hacer el evento de manera local, sino que nos unimos 6 países para poder ofrecer y crear una experiencia para toda la industria publicitaria latinoamericana. Es así como nace IAB 'Beyond Digital'.



'Beyond Digital' es una plataforma que busca acompañar a los profesionales de la industria del marketing y la publicidad digital a que tengan un espacio donde puedan compartir con otros colegas de la región, donde pueden encontrar contenidos muy interesantes con las últimas novedades que trae el mundo digital a las áreas de la publicidad y el marketing.

De este evento participarán speakers e invitados de alto nivel...

El evento ofrecerá a la audiencia el conocimiento y aprendizajes de más de 50 expertos del ecosistema latinoamericano en publicidad digital. Durante dos días se presentarán, a través de nueve ejes temáticos, 8 keynotes, 30 digital talks, 6 showcases y 4 upfronts.



"Quienes se hayan registrado al evento y hayan podido participar el 6 y 7 de septiembre, tendrán acceso a todo el contenido del evento hasta el 21 de octubre, que son 45 días más, justamente porque son contenidos que son paralelos".

