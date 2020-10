Andrés Camilo Osorio

The Sero se caracteriza por su sistema de rotación de pantalla que le permite funcionar tanto en formato vertical como horizontal.

Un televisor con pantalla giratoria que permite visualizar imágenes y videos en formatos horizontales y verticales. Esas son las características de The Sero, el nuevo producto que lanzó Samsung en Colombia.

Además de la innovación en la pantalla, este televisor tiene un sonido de 60 watts de potencia y pantalla con tecnología QLED, resolución UHD 4K.

La tecnología giratoria de la pantalla de 43” de The Sero se conecta a la perfección con los smartphones, lo que permite mostrar el contenido grabado en formatos verticales, como los de diferentes apps de redes sociales.

“Los consumidores de hoy esperan que el televisor pueda integrarse completamente a su estilo de vida y Samsung está redefiniendo el papel de la pantalla creando nuevos servicios digitales y diseños para optimizar su uso en múltiples segmentos”, indicó Johan Pinzón, director de Audio y Video de Samsung Colombia.

The Sero viene con un soporte tipo caballete que sostiene la pantalla y gracias a la función NFC, con un solo toque en el borde del televisor (conocida como función Tap View) el Smart TV se conectará con el smartphone para girarlo automáticamente mientras reproduce el contenido.



Le puede interesar: Among Us, ¿por qué tiene atrapados a los amantes de los videojuegos?

Además de la rotación automática del TV de acuerdo a la ubicación del dispositivo móvil, el usuario podrá controlar la movilidad de la pantalla desde el control remoto, por comando de voz o por medio de la aplicación SmartThings.



Además, el televisor tiene incorporado un sistema de audio avanzado con altavoces frontales de 4.1 canales, subwoofer y 60 vatios de potencia con Dolby Digital Plus.

También utiliza la tecnología de Amplificador de Voz, capaz de reconocer los ruidos que interfieren con los contenidos y elevar la voz en los diálogos de los personajes, incrementando la fidelidad en las escenas para que las voces se escuchen con mayor claridad.