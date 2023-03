Caída mundial de Twitter: usuarios reportan fallas en varios de sus servicios

Desde la madrugada de este miércoles, 1 de marzo, la red social Twitter registra una caída mundial, según reportaron miles de usuarios de la plataforma digital.



Según el portal Downdetector, portal web que monitorea fallas y caídas en el servicio de reconocidas plataformas digitales, Twitter presentó la caída de su servicio a las 5 a.m.



De acuerdo con los reportes de los usuarios, se han presentado fallos para acceder al sitio web de Twitter, para revisar el time line y publicar nuevos tweets.



Otros usuarios indicaron que tampoco pueden enviar mensajes directos y no cargan los comentarios o publicaciones más recientes.



La plataforma de Twitter, red social de Elon Musk, todavía no se ha pronunciado sobre estas fallas.