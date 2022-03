Ya van 514 casos de dengue en Cali: expertos explican a qué señales debe estar alerta

De acuerdo con un informe revelado por la Secretaría de Salud de Cali, en lo que va de este año se han presentado 514 casos de dengue, algunos de ellos en el sector de La Buitrera, donde desde hace días se reportó un brote.



Aunque la cifra es mucho menor respecto a los últimos dos años (2020 y 2021), la Administración Municipal aseguró que las medidas de prevención no se pueden relajar ya que “no estamos en una zona de seguridad, somos una ciudad endémica”, como aseguró Miyerlandi Torres, la secretaria de Salud de Cali.



A su vez, Juan Sebastián Hurtado, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud departamental, indicó: “Por sus diferentes características y la condición del clima, el Valle del Cauca y Cali son zonas endémicas. En el 2020 y 2021 tuvimos una disminución de los casos, pero en el 2022 estamos viendo con preocupación un aumento. Desde las secretarías municipal y departamental estamos llevando acciones en conjunto para prevenir y que la comunidad conozca los riesgos”.

Otra recomendación que es clave es no confundir el dengue con la leptospirosis. De acuerdo con la epidemióloga Lyda Osorio, esta enfermedad tiene algunos síntomas parecidos.

¿Cuáles son los síntomas?



El dengue es una enfermedad viral que se transmite a los humanos por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Lyda Osorio, epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, asegura que esta infección tiene un conjunto de síntomas específicos que van desde fiebre hasta sangrado en las encías.



“Por lo general, los síntomas del dengue son una fiebre que no se controla con ningún medicamento, sangrado en las encías, morados en el cuerpo, dolor abdominal, decaimiento y también palidez. Si alguien sufre uno de estos malestares, es una señal de alerta” explicó.

El repelente es fundamental para proteger a la población de niños menores de doce años y también a las mujeres embarazadas. Poner anjeos en los cuartos también es un método de prevención.

Atacar las causas, la clave



Sin duda alguna, las aguas y basuras estancadas a causa del inicio de la temporada de lluvias son caldo de cultivo para el nacimiento de los mosquitos que transmiten la enfermedad.



En zonas en donde no llega el agua potable, por ejemplo, las personas aprovechan las lluvias para recolectar, pero si no les dan un buen manejo a estos recipientes, el dengue seguramente va a acechar.



Por eso, para el epidemiólogo Luis Hernández, es muy importante que en cada sector de la ciudad y también del país, esté garantizada la calidad de vida de los ciudadanos.



“El dengue en Colombia sigue siendo un problema grave en términos generales, por eso no hay que confiarse y se le debe apuntar a las causas, por eso es importante garantizar la calidad de vida de los ciudadanos con agua potable”, explicó.



En ese orden de ideas, Christian Pallares, epidemiólogo de la Clínica Imbanaco, sostuvo: “Hay que atacar los criaderos, es decir, depósitos de agua, independientemente de que sean de agua sucia o limpia; floreros, jacuzzis, llantas, tanques y demás”.



Pallares también recomendó que en las zonas rurales, es muy importante el uso de elementos como repelentes y toldillos, sobre todo en sectores húmedos o boscosos.



Lyda Osorio, por su parte, habla de la importancia de la limpieza, sobre todo por el tema de las basuras, que en los últimos días han provocado diferentes inundaciones en la capital vallecaucana.



De acuerdo con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), cada día se recogen en la ciudad entre 70 y 120 toneladas de basura, que desafortunadamente terminan represadas en varios sectores.



“En lo que es la prevención, hay que estar revisando constantemente esos lugares donde hay tirados vasos, llantas, materas y demás. Hay que estar barriendo y cepillando para que el agua no se estanque. Tener limpios los techos de concreto y eternit, porque allí pueden reventar los huevos de los zancudos”, analizó la epidemióloga.

En lo que va del año se ha dado una reducción del 63 % de los casos de Dengue con respecto al 2021 y una baja del 80 % comparando con el 2020. Sin embargo, no se debe bajar la guardia.

Cuidar a los niños



Una de las poblaciones más vulnerables frente al dengue es la de los niños, por eso, el médico de la Secretaría Departamental de Salud, Juan Sebastián Hurtado, dice que a los menores hay que prestarles mucha atención ante cualquier sospecha de síntoma.



“En las áreas de vegetación, donde hay un riesgo mayor, es importante que los niños usen mosquiteros y repelentes. También sabemos que el mosquito está muy activo en horas de la mañana y en la noche en horarios vespertinos, entonces es importante colocarles piyamas para que así haya una barrera contra esta amenaza”, concluyó el epidemiólogo.

Para tener en cuenta



Es importante no dejar almacenada el agua en vasos o recipientes a la intemperie.



También es clave una adecuada limpieza de floreros, llantas y otros elementos que acumulen agua.



En zonas rurales o con vegetación es fundamental el uso de repelentes y anjeos, sobre todo para los niños que pueden