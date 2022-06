Vértigo, un síntoma que le puede poner la vida al revés: claves para recuperarse

Aunque usualmente es entendido como una enfermedad, el vértigo realmente es un síntoma de un trastorno que afecta la vida cotidiana de las personas y que implica un acompañamiento de médicos especialistas para ponerle freno a la sensación de pérdida del equilibrio que ellas experimentan repentinamente.



El vértigo suele confundirse con mareos repentinos asociados a otro tipo de dolencias, pero se trata de una afectación del oído que causa desequilibrio y distorsión espacial.



Se produce cuando hay lesiones en el oído interno, impactando el sistema vestibular, y sus principales síntomas son la sensación rotacional propia, dolores de cabeza y náuseas que pueden ocasionar caídas repentinas.



Se estima que es padecido por el 10 % de la población mundial, según un informe publicado en el 2013 en el Journal of Vestibular Research; y es la dolencia por la que consultan entre el 20 y 30 % de los adultos que buscan a los médicos especialistas, de acuerdo con un estudio de expertos de la Universidad de Antioquia publicado en la revista Acta de Otorrinolaringología en 2018.



“No se puede asociar directamente la sensación de mareo con el vértigo, porque los mareos están presentes en diversos padecimientos. Es necesario entender que el verdadero síntoma de vértigo es sentir que el entorno o la persona se mueve”, explica Susana Santamaría, médica especialista en Otología y Otorrinolaringología vinculada a la Fundación Valle del Lili, creadora y directora de la Clínica de Vértigo.



La médica indica que es importante acudir a un otólogo o a un otorrinolaringólogo cuando estos episodios comienzan a ser muy recurrentes.



Además, el vértigo en sí mismo puede ser el causante y uno de los principales síntomas de complicaciones más graves como desarrollar un tumor, padecer un accidente cerebrovascular o sufrir de esclerosis múltiple.



La doctora Santamaría resalta la importancia que tiene el estado emocional de los pacientes. “El acompañamiento psicológico que se da a los afectados es voluntario, sin embargo, el vértigo puede llegar afectar en varios aspectos de la vida, por lo que padecer de altos niveles de estrés, ansiedad y depresión es muy común en estas personas, dado esto, el acompañamiento debe ser dual para ayudar a los pacientes a llevar una vida más tranquila y normal”.



Un trastorno que cambia la vida

La sensación de que el mundo no para de dar vueltas es una complicación para la vida diaria.



Según un estudio centrado en el impacto del vértigo sobre la productividad laboral publicado en la revista de neurociencia Frontiers in Neurology a pacientes diagnosticados con vértigo, el 50 % informó que redujeron su eficiencia en el trabajo; el 35 % desarrolló dificultades familiares y el 50 % tuvo dificultades para viajar.



El estudio destacó que, de las personas con vértigo, el 70 % redujeron su carga de trabajo, y más del 63 % había perdido días de trabajo; otro 5 % había cambiado de trabajo y el 6 % había dejado su empleo, debido a los síntomas.



Jesús Alejandro Astorquiza tiene 67 años y fue diagnosticado con vértigo hace tres años. La vida de este hombre, que reside en Pasto, cambió desde los primeros síntomas.



“Sentía que la vista se me iba para abajo, como esos televisores viejos cuando tenían una señal débil. Ahora siento repentinamente la vista borrosa, cuando me levanto siento que voy a caerme o cuando estoy acostado, el techo me da vueltas”, relató.



Actualmente Jesús recibe medicamentos especializados y realiza terapias de movimiento para la vista y el cuello, y a pesar de que la sensación no desaparece por completo, sí se reduce el efecto para continuar con su cotidianidad. Cree que su vértigo fue causado por la pérdida de la audición en su oído izquierdo, lo que a nivel interno provocó un desequilibrio total en su sistema vestibular.



Afectación en las mujeres

También se ha advertido que las mujeres son más propensas a padecer vértigo. Al respecto, la especialista Santamaría explicó: “Esto está relacionado con las migrañas, que es un síntoma potenciador y representativo del vértigo. Las mujeres tienden a sufrirlo más, debido a los diferentes cambios hormonales presentes durante el ciclo menstrual”.



De hecho, una investigación publicada por el Grupo Latinoamericano para Estudio de la Migraña muestra una prevalencia de migraña en las mujeres colombianas del 14,2 % por encima de un 5% presentado en hombres.



Errores comunes

Uno de los principales errores que cometen los pacientes de vértigo es la automedicación con diferentes pastas para el dolor de cabeza y los mareos. Esto no es recomendable ya que cada caso es diferente y debe tratarse de forma personalizada después de un diagnóstico debido. También, porque el vértigo en ocasiones puede ser síntoma de alguna complicación mayor.



Además, hacer uso de remedios caseros encontrados en internet tampoco es viable ya que, aunque pueden reducir los síntomas por un período de tiempo, la sensación puede continuar, por lo que debe tratarse lo antes posible para reducir, mínimo, algún otro daño en el cuerpo.



Recomendaciones para prevenirlo

Mantener un entorno social tranquilo es una de las alternativas que reducen las posibilidades de padecer vértigo, ya que un alto nivel de estrés puede desembocar ataques de ansiedad que empeoran la sintomatología y crean no solo problemas físicos para quien lo padece sino complicaciones psicológicas como depresión.



Asistir a chequeos constantes si existen previas complicaciones de salud en oídos u ojos y siempre prestar atención y poner en alerta cuando se presenten los primeros síntomas.



Álvaro Rojas, director médico de la farmacéutica Abbott explicó que “el vértigo se puede tratar y existen algunos ejercicios simples, como hacer movimientos de la cabeza y los ojos, y ejercicios de marcha, que pueden ayudar a las personas en su camino hacia la recuperación. Al crear una mejor comprensión de lo que es el vértigo, lo que implica, y cómo se puede tratar, empoderamos a las personas para buscar apoyo y poder continuar con su vida diaria lo más pronto posible”.



El vértigo, en definitiva, carece de la importancia que merece. Es importante concientizar a las personas sobre sus riesgos y sus síntomas para ponerle un alto a la sensación que experimentan los afectados, de que el mundo se les pone “patas arriba”.