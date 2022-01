Vacuna de Moderna no podrá ser utilizada para dosis de refuerzo

Las autoridades de salud advirtieron que las vacunas de la farmacéutica Moderna no podrán ser utilizadas como dosis de refuerzo o tercera dosis, debido a la escasez de este fármaco.



El biológico se destinará exclusivamente para las personas que necesiten la segunda dosis para completar su esquema de vacunación.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, fue enfático en que era complejo responder por una segunda dosis para quienes se apliquen la primera en los últimos días.



“No gasten la vacuna de Moderna en primeras dosis que no vamos a poder responderles con las segundas dosis en su momento. No se gasten la vacuna de Moderna en dosis de refuerzo porque no vamos a tener suficientes vacunas. Están exactas, entonces seamos juiciosos”, explicó el funcionario.

